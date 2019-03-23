影／深化台帛海巡合作！蔡英文視察海巡搜救演練

政治中心／綜合報導

總統蔡英文8天7夜「海洋民主之旅」23日來到第三天，蔡英文一早搭乘帛琉雷蒙傑索總統親自駕駛的船出海赴尼可灣與海豚灣，觀賞海豚復育成果。小英身穿白色印花襯衫現身，滿臉笑容看起來心情很不錯，雷蒙傑索的駕駛技術以「快」出名，前總統陳水扁也曾是他的乘客。

蔡英文23日一早搭乘雷蒙傑索親自駕駛的船赴尼可灣、海豚灣，然後會在中午參觀艾萊州男人會館；而下午則會參觀帛琉國家博物館。預計當地下午3時左右，前往見證醫療器材捐贈儀式，晚間則是於葛瑪榮文化中心舉辦答謝宴。訪團一行人則會於台北時間24日的上午7時與雷蒙傑索總統吃完早餐後，趕赴機場離開帛琉，準備前往下一站諾魯共和國。

除了搭乘雷蒙傑索親駕的船出海，蔡英文也在當地視察海巡艇搜救演練，小英抵達海洋執法局碼頭時，首先聽取海洋委員會副主任委員陳國恩簡要說明此次海巡搜救演練。

搜救演練開始，蔡英文和雷蒙傑索透過望遠鏡觀看，聽取解說「巡護七號」船執行海上救生救難演練。狀況想定「巡護七號」船接獲帛琉籍「倫敦號(London)」漁船通報，船長發現2名漁工失聯，疑似整理漁具過程不慎落海失蹤，請求「巡護七號」船前往該海域協助搜救。船抵達通報海域後施放小艇進行近岸巡搜尋。救生演練因人員落水受傷程度不同，由海巡人員以不同方式施救。