三菱汽車自家路口大PK　廂型車翻休旅車頭毀

▲直行休旅車遇上違規左轉的廂型車，攔腰撞翻。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

美國籍男子22日開著教會的三菱廂型車，載教友外出，開在崇德路上，疑因對台灣交通號誌不熟悉，違規左轉，遭對向三菱休旅車攔腰撞翻，休旅車車頭也毀損，所幸只有3人輕傷送醫。警方表示，雙方排除酒駕，初判是廂型車違規，肇事原因仍有待調查釐清。

台中市消防局22日上午10點許獲報，崇德路、青島路發生車禍，警消到場後發現1輛廂型車遭一輛休旅車撞翻，箱型車上4名外國人，其中一名婦人及一名小孩受到輕傷，而休旅車車頭也嚴重毀損，53歲駕駛洪姓男子也因脖子疼痛，送醫治療。

▲▼休旅車車頭嚴重毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲廂型車右側遭撞凹。（圖／記者李忠憲翻攝）

洪男向警方表示，他當時開車走崇德路往文心路方向，綠燈直行時突然對向一輛車就直接左轉，他反應不及，來不及煞車就撞上去。警方調閱路口監視器，確認他所言為真。

警方表示，經雙方經酒測均無酒精反應，初判應是不熟悉交通法規及號誌，將進一步釐清事故原因。

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