收假返營遇死劫！吊車閃紅燈路口未停下　軍人騎機車撞上爆頭慘死

▲軍人收假騎重機返營與吊車發生車禍，當場遭輾斃。（圖／記者洪正達翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山區22日清晨發生一起死亡車禍，一名24歲陳姓軍人騎乘重機車沿著南華一路往大寮方向行駛，不料卻在南華一街與保成一街口時與一部大型吊車發生車禍，陳男遭到碾壓，當場死亡。警消獲報後趕抵現場，立即拉起封鎖線採證，而吊車的郭姓駕駛訊後將依業務過失致死罪送辦，至於車禍的肇事原因，仍有待進一步調查釐清。

▲警方到場拉起封鎖線採證。（圖／記者洪正達翻攝）

警方初步了解，陳男為現役軍人，22日上午收假準備返回屏東，而吊車的郭姓駕駛當時正準備前往楠梓地區工作，不料卻在該路口時發生車禍。郭姓駕駛表示，當時路口閃著紅燈，他還有查看有沒有來車，並慢速行駛，卻突然聽到「碰」的一聲，緊急下車查看後，發現對方已倒在地上一動也不動，嚇得他趕緊報警。

▲吊車駕駛將依業務過失致死送辦。（圖／記者洪正達翻攝）

警方獲報後趕抵現場，發現陳男因遭到碾壓，已當場死亡，遂拉起封鎖線採證，而郭姓駕駛也被帶回製作筆錄，訊後將依業務過失致死罪移送法辦，至於相關的肇事責任仍有待警方進一步調查釐清。

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