　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

警方初判表僅供參考　一張表懂車禍調解官要看的單據

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼民眾發生交通事故之後要協調前，建議先了解肇事責任歸屬及整理所須單據。（圖／記者李蕙璇攝）

▲民眾協調交通事故前，建議先了解肇事責任歸屬及整理所須單據。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾處理交通事故協調前，務必了解警方的初判表示僅供參考而不能做為保險、法律的任何依據，可先自費申請事故鑑定較能了解車禍的主次因等釐清責任歸屬後再議。

《ETtoday車禍調解達人》整理近期讀者詢問案件中，發現有一個共通點就是「不知道可以自費申請事故鑑定報告」，而以為警方的初步分析研判表就是鑑定報告，其實那是交通大隊警察根據現場及雙方當事人說法所做的粗略見解，並強調初判表的結果是無法做為保險公司、法官的參考依據，而民眾可自費約3千元向當地縣市單位申請鑑定報告

華瀚保險經紀人李逸文（產險界知名的布老師）提醒，發生事故記得要先報警之外，也要通知投保車損險、第三人責任險等產險公司，當事人本身或是可請親友協助拍攝現場存證。然後可記得向警方索取相關表單。平日則可以定期檢視汽機車及個人保險保障範圍。

譬如說，目前政府規定須投保的汽機車強制險部分，無論肇事責任誰對誰錯，皆可予以理賠，但僅限理賠受傷的醫療費、失能、身故保險金。汽機車的車體損失險、第三人責任財損險、第三人責任體傷險等部分，則會就肇事責任比例規屬，由保險公司給付相關車輛修復、醫療等保險金，並也會透過代位求償，向肇事一方當事人索賠相關費用。

其他還有學生團體平安保險、員工福利團體保險（企業為員工投保的保險）、勞工保險、個人商業保險（壽險、意外險、健康醫療險）等部分，都可以請相關投保單位協助了解理賠資訊。

以下為本刊整裡的處理車禍事故的流程。

一、報警並索取《交通事故當事人登記聯單注意事項》

交通事故發生後務必報警，同時保持現場、用手機拍照或是請旁人拍照錄影再移車。

而警方詢問雙方車禍經過會開立一張《交通事故當事人登記聯單注意事項》，上面會清楚載明發生車禍時間、地點、當事人的姓名、車牌號碼、手機等聯絡資訊。

民眾記得詳細閱讀警方《交通事故當事人登記聯單注意事項》，裡面還會特別註明「交通事故處理當事人須知」，清楚告知民眾處理車禍注意事項，以及申請初步分析研判表、鑑定報告的期限、費用等資訊。

二、自費申請事故鑑定

民眾雖可以依規定在事故發生30天後，向警方申請《交通事故初步分析研判表》，先了解交通大隊研判該事故發生的原因，進而了解可能是否有沒有要負擔這起事故的肇事責任。

由於做車禍初步分析研判的交通大隊非司法單位，故該資料僅供參考而沒有法律效力，民眾並不一定要以警方的分析研判為主。

許多當事人多是選擇在事故發生六個月內，直接向當地縣市的車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定，民眾雖須自費3,000元，但是該鑑定結果可供法官參考，較具有公信力。

而鑑定報告會就車禍發生原因，分析雙方哪一方全部肇責、哪一方全部免責。有一種狀況是雙方都須負肇事責任，但鑑定報告不會寫出誰要負擔的多寡比例，就得由雙方當事人自行協商負擔賠償比例，這也就涉及賠償金額的認定。

如果認為鑑定報告還有缺漏或是有疑慮地方，民眾須掌握30天的提出覆議時間，逾時便只能到法院提起訴訟時，請求法官決定再次申請鑑定。

《車禍調解達人》欄目主要是報導民眾詢問相關處理車禍協商過程時，須注意的相關交通法規、事故鑑定書判讀、法律、保險等相關諮詢。欲洽詢者可電郵至leehuihsuan@ettoday.net，信中務必留下可讓記者聯絡的電話。謝謝。

延伸閱讀

►產險最多續保爭議　只有這一張保單怪不了業者

►車禍調解達人／7叉路口女大生騎車被撞　3種保險可理賠醫療費

►車禍調解達人／明明保時捷未注意車前　卻判騎機車負全責如何翻案

►車禍調解達人／和解常無效少談一人賠7萬　產險業提告

►開特例！丙式車碰車險也能理賠撞護欄　產險公司踢到鐵板

ET快訊
低溫10℃！越晚越冷…中部以北超有感　最冷時間曝光
黃光芹轟韓國瑜假仁義道德！別把韓粉推給「綠蛆臥底」
奇美推「電視買一送一」限時4天！50吋4K畫質2萬元有找

關鍵字：車禍,警方初判表,僅供參考,調解,保險,法官,產險,壽險,第三人責任險,強制險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

要拿到這一張保單得等等　壽險公司契約部業務員全忙翻了

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

失能險搶購潮發威　公勝保經統計：遠雄、元大與台灣人壽賣最狂

領200萬理賠住院險時還天天回家煮晚餐　骨折X光片拿錯邊很詭異　

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

買單檔債券ETF近9成遭金管會點名　富邦壽：沒有操控配息　

保險人引以為傲　行動扶持癌友募款陪跑上山下海國際奉獻日　

台股回穩　富邦人壽今年可望加碼近500億元

警方初判表僅供參考　一張表懂車禍調解官要看的單據

中壽、南山發動現金增資　富邦人壽不跟進

因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

家中有滿65歲郵局保戶快搶好康　4月起全台19個據點同步不老運動

傳統型壽險國泰賣最好　還有這二家黑馬也躋進前五大

向企業主喊話加碼員工退休金　2人壽財務課程VS團體年金險

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　年保費約2千元、全台僅128萬輛車有保

三巨頭23日喬蔡賴對決　協調期延後「變動最小」為原則

台中一日遊　雲林縣長張麗善率70多人參訪花博

郭宗坤將開刀「再打臉柯以柔」：我1個多月沒看到小孩！

桃園旱季山區無水可用　趙正宇爭取加壓站「下水上送」

子控父性侵1年366次「先3兄弟再換媽」　「生殖器特徵」證清白

胎中胎！　姊姊懷上「有手腳卻無心無腦」的雙胞胎妹妹

台灣恐3度缺席世界衛生大會　朱立倫：執政當局要克服所有困難

郭宗坤深夜「活跳跳」現身汐止釣蝦場！　柯以柔：不是才剛出院？

減肥也能吃鍋！營養師激推「3種超神鍋物」爽吃肉又補鐵

大陸三大運營商日賺4.09億人民幣　積極佈局5G「拚年內商用落地」

白衣男竄出被騎士撞飛一圈半！　路人「嚇到掉鞋鞋」成亮點

保險熱門新聞

滿65歲郵局保戶　快搶好康　

遺產E劇場／保單漏寫名字　1千..

因為「它」　送件核保大塞車

得等等了　保險圈為了這一張保單..

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　全..

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

傳統型壽險國泰賣最好　二黑馬躋..

殘扶險／理賠認定　多須等6個月

4張兒童保單PK　產壽險飆創意

郵局兒童儲蓄型保險　換新商品　

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

南山人壽亂改收費方式影響2萬張..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

產險業2018年申訴件排行榜

更多熱門

相關新聞

滿65歲郵局保戶　快搶好康　

中華郵政壽險保戶整體有效保額為8,100多億元，其中61歲以上保戶的投保保險額，達514億8千多萬元，占比6%。而其中66歲以上則是達126億5千萬、1.5%。

軍人收假返營遇死劫　騎機撞吊車遭輾斃

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

傳統型壽險國泰賣最好　二黑馬躋進前五大

避免壽險包下整檔債券ETF　金管會擬限「單一投資人不超過5成」

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

陽明山採海芋「遇到女神」！

野生「校花級藝人」現身北捷！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受不了提告

G級娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！復出近照網看傻

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面