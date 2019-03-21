「少給2千元」縱火燒死老闆3家人　油漆工「無教化可能」判死

▲李姓油漆工不滿少2千元薪水放火燒死老闆3家人，二審仍判死刑。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

油漆工李昆霖不滿因何姓前老闆少給2千元薪資，酒後竟放火燒公司，結果造成3死悲劇。李男雖否認縱火，但台中高分院認定李男在騎樓時就已發生火光等證據認定是他所為，並讓3人無辜喪命，惡性重大，已符合公民與政治權利國際公約所指「最嚴重之罪行」，無須考量「教化可能性」，仍依殺人罪判他死刑，褫奪公權終身，仍可上訴最高法院。

台中市某油漆公司離職油漆工李昆霖，2016年11月間因不滿何姓前老闆少給2000元薪資，心情不佳，酒後竟縱火燒公司，害何老闆2兄弟逃生不及，活活燒死，85歲何父燒傷送醫，2周後因合併舊疾不治死亡。台中地院依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身；民事部分一審判李男須賠840萬元。

李男辯稱當天是剛好路過，坦認只有到騎樓，沒放火。但二審法官經調閱監視器畫面，確認李男在騎樓逗留期間，就已出現明顯火光，而現場採集到的易燃易體輕質芳香烴類，與李男當天穿至案發現場夾腳拖鞋檢出液體成分相同，據此認定是李男縱火。

合議庭認為，李昆霖與死者沒有糾葛，卻仍蓄意放火，殃及無辜，導致被害人家屬承受驟失親人痛苦，造成無法彌補的損害。縱火行為惡性重大至極，對社會安全潛在及實質危害性極為重大，已符合公民與政治權利國際公約「最嚴重之罪行」，此時「教化可能性」已無需考量，其罪刑不能逃避，已達應與社會永久隔離的程度，判他死刑，並宣告褫奪公權終身。

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