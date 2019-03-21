　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　年保費約2千元、全台僅128輛車有保

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲不幸撞千萬超跑，要超額責任險才夠賠。（圖／記者陳崑福攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

「孝子撞超跑」事件引起民眾對於超額責任險的重視。根據保險局統計，有投保強制車險的民眾，約只有15%的人會投保超額責任險。保險局指出，超額責任險是在第三人責任險再加保，以超額責任險保額1000萬來說，年保費約1500元到2000元，加上強制車險跟第三人責任險，年繳保費約6400元。

去年底新北市一名20歲林姓少年，幫單親母親送貨途中，因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，恐賠上千萬元。產險業者表示，一般民眾大多只投保強制車險，但若不慎撞到超跑，要有超額責任險才夠賠。

根據保險局統計，截至2018年底，全台共834萬輛車投保強制車險、投保率99.65%，但其中626萬輛、75.12%有投保第三人財損，503輛、60.36%投保第三人體傷；而投保超額責任險的只有128萬輛，投保率只有15.42%。

許多民眾在投保車險時，往往僅選擇強制險，但強制險未保障第三人的財物損失，第三人責任險中財物損失的保險金額普遍偏低，賠付對方財產損壞的保額多落在20至50萬，萬一與超跑碰撞，光靠保險恐怕不夠賠。

富邦產險副總經理陳維格指出，建議民眾除了最基本的強制險外，可在一般的第三人責任險上再多保一張「超額責任險」，當底層的第三人責任險不夠賠時，即可啟動超額責任保險來賠。

保險局舉例，以30歲到60歲男性、自用小客車、無理賠紀錄來說，強制車險約年繳保費1398元；若加上第三人責任險，第三人財損50萬、體傷400萬，年保費約4300元到4400元；而超額責任險保額1000萬來說，年保費1500元到2000元。整體來說，若強制車險加保第三人責任險，更在第三人責任險上加保超額責任險，年繳保費約6400元。

ET快訊
快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」
週五秒變天！鋒面挾雨「濕到週六」　中部以北都有雨
獨家／歐陽娜娜「支持一個中國」　歐陽龍：見鬼了！

關鍵字：強制車險,車禍,保險局,超額責任險,第三人責任險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

向企業主喊話加碼員工退休金　2人壽財務課程VS團體年金險

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　年保費約2千元、全台僅128輛車有保

4張最新兒童保單PK　產壽險飆創意滿足家長的愛

包檔債券ETF3大戶被揪出　壽險業三緘其口沒回應

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

產險最多續保爭議　只有這一張保單怪不了業者有錯

郵局拿公股雙冠王　傳統壽險總保費收入僅次於國泰富邦

金管會揚言重罰　南山人壽傍晚3點聲明說清原委

郵局有一張儲蓄型保單要換新　改鎖定1~25歲年輕族群新型態

史上首次！南山人壽亂改收費方式影響2萬張保單　保險局震怒重罰

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

向企業主喊話加碼員工退休金　2人壽財務課程VS團體年金險

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　年保費約2千元、全台僅128輛車有保

4張最新兒童保單PK　產壽險飆創意滿足家長的愛

包檔債券ETF3大戶被揪出　壽險業三緘其口沒回應

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

產險最多續保爭議　只有這一張保單怪不了業者有錯

郵局拿公股雙冠王　傳統壽險總保費收入僅次於國泰富邦

金管會揚言重罰　南山人壽傍晚3點聲明說清原委

郵局有一張儲蓄型保單要換新　改鎖定1~25歲年輕族群新型態

史上首次！南山人壽亂改收費方式影響2萬張保單　保險局震怒重罰

鈴木一朗1999年為了921賑災　帶傷站上台灣棒球場

棄投從打堅持27年鐘擺式打法　鈴木一朗成為世界安打王

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30傷

中職／彭政閔引退首波紀念商品　CHIA23球迷版球衣26日販售

中職／猜中李茲投開幕戰　蔗總：型態類似福瑞多

直擊影片／蔡英文專機起飛　4架F-16升空超近距離伴飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

保險熱門新聞

得等等了　保險圈為了這一張保單..

遺產E劇場／保單漏寫名字　1千..

郵局兒童儲蓄型保險　換新商品　

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

南山人壽亂改收費方式影響2萬張..

保險局拍板！　小額終老保險增保..

南山：尊重保戶　繼續派員收費

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

包檔債券ETF3大戶被揪出　壽..

產險最多續保爭議　強制險

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

郵局拿雙冠王　傳統壽險僅次於國..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　全..

更多熱門

相關新聞

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是他逼車7次

黃姓男子騎機車直行時，疑因卓男開車轉彎未禮讓，竟騎到汽車前方，短短100多公尺距離急煞7次。雖然2人都沒受傷，但黃男惡意「逼車」罪證確鑿，被撞反遭依法送辦，得不償失。

三寶妹誤催油門　暴衝又擊落一車

車輛進斑馬線3米內不能有行人　58路口大執法

即／承德路小黃自撞！180°翻肚　駕駛卡車內

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面