不幸撞超跑超額責任險才夠賠　年保費約2千元、全台僅128輛車有保

▲不幸撞千萬超跑，要超額責任險才夠賠。（圖／記者陳崑福攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

「孝子撞超跑」事件引起民眾對於超額責任險的重視。根據保險局統計，有投保強制車險的民眾，約只有15%的人會投保超額責任險。保險局指出，超額責任險是在第三人責任險再加保，以超額責任險保額1000萬來說，年保費約1500元到2000元，加上強制車險跟第三人責任險，年繳保費約6400元。

去年底新北市一名20歲林姓少年，幫單親母親送貨途中，因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，恐賠上千萬元。產險業者表示，一般民眾大多只投保強制車險，但若不慎撞到超跑，要有超額責任險才夠賠。

根據保險局統計，截至2018年底，全台共834萬輛車投保強制車險、投保率99.65%，但其中626萬輛、75.12%有投保第三人財損，503輛、60.36%投保第三人體傷；而投保超額責任險的只有128萬輛，投保率只有15.42%。

許多民眾在投保車險時，往往僅選擇強制險，但強制險未保障第三人的財物損失，第三人責任險中財物損失的保險金額普遍偏低，賠付對方財產損壞的保額多落在20至50萬，萬一與超跑碰撞，光靠保險恐怕不夠賠。

富邦產險副總經理陳維格指出，建議民眾除了最基本的強制險外，可在一般的第三人責任險上再多保一張「超額責任險」，當底層的第三人責任險不夠賠時，即可啟動超額責任保險來賠。

保險局舉例，以30歲到60歲男性、自用小客車、無理賠紀錄來說，強制車險約年繳保費1398元；若加上第三人責任險，第三人財損50萬、體傷400萬，年保費約4300元到4400元；而超額責任險保額1000萬來說，年保費1500元到2000元。整體來說，若強制車險加保第三人責任險，更在第三人責任險上加保超額責任險，年繳保費約6400元。