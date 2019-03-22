蔡營只想把賴清德「協調」掉　彭明敏：連任優先是無恥口號

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前領表登記黨內總統初選後，民進黨將上演「蔡賴對決」，使綠營人士紛紛對挺賴、挺英表態，民進黨也因此成立5人協調小組。對此，總統府前資政彭明敏表示，蔡營始終畏戰，只想把賴「協調」掉，並狠批「連任優先是自私的無恥口號」，民主世界絕無僅有。

賴清德宣布投入2020黨內總統初選，18日赴黨中央領表登記，拋下震撼彈，引發22名綠委連署支持蔡英文連任，而民進黨中常會也成立5人協調小組，包括卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊以及行政院推派人選，若協調無果「就進入到民調初選」。

針對綠營人士紛紛選邊站，彭明敏向《自由時報》投書表示，賴清德突如其來說要選總統，震驚內外（其實他慎重考慮已久），民進黨的反應好像突然出現叛將，手忙腳亂，群臣焦慮不堪，急於表示忠誠，雖然個個已過中年，卻像幼稚園生，台上整隊排列，每人手持紙板寫著肉麻口號，恬不知羞，得意照相宣傳，可笑可憐難看的醜態。

對於民進黨成立協調小組，彭明敏認為，蔡營始終畏戰，只想把賴清德「協調」掉，最新消息是賴清德「竟敢婉拒協調」，好像犯了大忌，所謂「協調」不過是要他接受「副」位罷了，而賴清德如果接受，就是出賣自己。

彭明敏狠批，「民進黨所謂民主不過空言」，對於真實民主，一無所知，還脫不了鞏固領導中心的心態，蔣介石要違憲三任，動員各縣市議會決議恭請連任，風聞民進黨也要如法炮製，「連任優先是欲連任者純為自私而發明的無恥口號」，民主世界絕無僅有。

彭明敏認為，在民主國家，政黨內初選出現複數的總統候選人，「是正常普通的事」，曾親睹一政黨七、八個候選人初選，大家上台接受歡呼，大家笑咪咪，非常快樂，而民進黨初選僅有兩人，就有人害怕彼此競爭「殺得見血見骨，怎麼辦？」，不知所云。

彭明敏表示，「目前應該專心於初選」，現在初選就大喊團結，文不對題，俟候選人決定後才喊團結一致，支持黨的正式候選人才對，現在狂喊團結者，在初選完成後在關鍵時刻，是否真會超越派系認真團結，才是一個考驗。