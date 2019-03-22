跟謝龍介對賭500份雞排　沈富雄：賴清德代表民進黨選總統

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入2020黨內初選，欲挑戰總統蔡英文的連任之路，民進黨內似乎陷入分裂情況。而國民黨高雄市長韓國瑜、台南市議員謝龍介則認為，賴清德最終會接受蔡賴配。對此，前民進黨立委沈富雄分析後認為，賴清德會參選到底，甚至下戰帖跟謝龍介對賭500份雞排。

沈富雄在臉書列出表格分析，第一種是「為小英集結獨派」，黨內經過協商後，賴清德會接受蔡賴配，第二種是「奮戰到底」，賴清德仍會代表民進黨選總統，第三種是「屈服黨內壓力」，賴清德可能接受協商、退選或蔡賴配。

而沈富雄也提出第四種賴清德會「奮戰到底」的方式，就是「賴清德不會接受協商、也不退選，最後代表民進黨選總統」。

沈富雄說，四面賴神，哪一個是真正的賴神？進入協商階段便見分曉，「我相信謝龍介會輸500份雞排，如果他興緻高昂，我可以再跟他對賭500份雞排。」

根據《中國時報》報導，謝龍介表示，以他對賴清德的了解，賴是個很沒有勇氣的人，他不會去選總統，所以這次突然宣稱參加民進黨總統初選，是企圖邊緣化柯文哲，最後會形成「蔡賴配」，以拉抬民進黨立委選情，並以500份雞排祭品文，賭賴清德最後會接受「蔡賴配」。



▲沈富雄認為賴清德會參選到底。（圖／翻攝沈富雄臉書）

