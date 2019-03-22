影／宋楚瑜參選2020起手式？　臉書更換大頭貼：改變從您我開始

記者葉國吏、胡治言／綜合報導

2020總統大選話題逐漸火熱，從2000年選開始投入總統選戰、至今已經參選過4次的親民黨主席宋楚瑜，今(22)日在臉書粉絲專頁更換大頭貼，被網友猜測這是「參選起手式」，留言詢問是否又要展開「4年一次的選總統任務」。

▲親民黨黨主席宋楚瑜。（圖／記者李毓康攝）

正當國、民兩黨還在為誰要出來選傷腦筋時，曾經參加2000年、2004年、2012年、2016年總統大選的親民黨主席宋楚瑜，突然在臉書更換大頭貼。大頭貼上還有題字「改變從您我開始」。

宋楚瑜在PO文上寫著「改變+1」，並在留言處寫下「一起加油」，其他粉絲也跟著留言說「唯一支持宋省長！」、「每次選都是投您一票，加油」、「帥氣十足~穩重的男人~」

▲宋楚瑜更換臉書大頭貼。（圖／翻攝臉書）

宋楚瑜在2000年總統大選，以無黨籍參選人首度參選總統，以36.8%得票率輸給民進黨總統候選人陳水扁，也因此展開中華民國政治史上首次政黨輪替。

2004年總統大選，宋楚瑜以副總統候選人的身分與連戰搭配，又以49.89%得票率輸給尋求連任的時任總統陳水扁；2012年總統大選，再度參選總統取得2.77％的選票未能勝選。2016年總統大選，三度參選總統並與民國黨主席徐欣瑩搭配取得12.84％的選票未能勝選。