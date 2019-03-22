朱王不同意「兩階段式徵召」韓國瑜　李哲華：不會再提

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

國民黨基層訴求黨中央徵召高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，但已宣布參選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平認為不合制度。對此，國民黨組發會主委李哲華接受媒體訪問表示，若參選人不同意的話，就不會再提了。

李哲華20日提出在4月初選正式公告前，可透過「協調」徵得朱立倫、王金平同意，將韓國瑜納入初選機制，勝出者成為總統候選人。前新北市長朱立倫21日受訪時反問，有這一招嗎？這樣會對不起很多位欸；王金平則說，辦法一變再變，他們都無所適從。

根據《聯合報》報導，李哲華表示，相關辦法只是建議，之所以提出以協調方式，訂納「韓國瑜門檻」新競爭機制，是不希望發生黨主席吳敦義所說的萬分之一必須徵召情形，不要到初選完後，因選情變化，勝出者又要再去跟第2個人比民調，這樣的發展對初選勝出者也是傷害。

報導指出，李哲華說，納「韓國瑜門檻」競爭機制是希望能讓國民黨爭取到最大的勝利，如果有參選者勝出的話，也可杜悠悠之口，但如果韓國瑜勝出的話，黨就有理由徵召韓國瑜，也不會造成初選結束又引起徵召爭議。不過，目前參選人都對這套辦法不同意，那也不會再提了，黨也不是要為某人量身訂制度。

▲國民黨組發會主委李哲華。（圖／記者屠惠剛攝）