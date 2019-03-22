南山醫務社工獎表揚潘彥辰、龔千逢　投入器官捐贈服務讓生命再延續

▲南山醫務社工獎得主工以專業和熱情，投入器官捐贈工作，延伸生命價值。(圖為高雄長庚紀念醫院醫務社工團隊)

生活中心／綜合報導

器官捐贈讓原本即將殞落的生命，因為一份大愛獲得新生，也點燃無數家庭的希望。臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院潘彥辰和高雄長庚紀念醫院龔千逢兩位醫務社工，以無比的熱情投入器官捐贈工作，陪伴家屬走過悲傷也讓捐贈者遺愛人間，動人的服務歷程獲第二屆「南山醫務社工獎」肯定。「南山醫務社工獎」是由南山人壽慈善基金會與中華民國醫務社會工作協會共同舉辦，透過今年評選過程，南山人壽慈善基金會也表示，將持續支持

醫務社工一同推廣器捐正確觀念，幫助更多病患點燃重生的光芒。

從臺大醫院總院到雲林分院，長期投入器官捐贈與移植工作的潘彥辰社工師提到，有位器官捐贈者的母親某天專程搭兩小時的公車到醫院與他閒聊，當他納悶原因時，才猛然發現，那天其實是過世兒子的生日，因為無法在家獨處，只能到醫院找他聊天，紓解喪子的悲痛。這段經歷，讓他深刻感受到醫務社工對器捐家屬的支持，不只是言語間的交流，而是在有需要時給予最即時的關懷。他表示，在器官捐贈領域中，某些生命的重獲新生，便意味著另一些家庭必須面對失去親人的傷痛，期許以同理心，陪伴面對生死和苦痛的個案和家庭，讓捐贈者與受贈者雙方都得到安慰，也將器捐宣導，融入自己生活，從學校、社區到企業，希望改變大眾對器捐觀念，一同加入這場生命的馬拉松接力。

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「當捐贈者母親看到護理師為女兒畫上唇妝，臉頰洋溢著熟睡般的甜美面容時，她緊握著我的手，感謝我們讓女兒美麗的離開」高雄長庚紀念醫院龔千逢社工師說，投入器官捐贈，每天面對生死，分秒必爭，不僅充滿挑戰與時間壓力，又要同時顧及捐贈者和受贈者雙方心情，但他堅持以溫暖關懷精神，達到生死兩相安，讓生命更圓滿。龔千逢更透過舉辦音樂會、座談會，推廣器捐觀念，共創器捐友善環境，「捐贈者家屬願意分享生命故事，甚至將器官捐贈者的大愛故事傳揚出去，家屬的捨得與無私讓我更看見這份工作的意義。」

醫務社工不只在器官捐贈工作中擔任生死間的溝通者、陪伴家屬走出悲傷的輔導者，更整合資源，創建一個溫暖友善、人性關懷的器捐環境，延伸生命的價值，展現人性奉獻的大愛精神。