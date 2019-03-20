金管會揚言重罰　南山人壽3點聲明：尊重保戶派員收費絕不影響效力

▲南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

針對金管會主委顧立雄表示，將就南山之前擅自變更保單繳費方式，導致2萬多張保單權益受損、200多張保單停效，將大舉開罰。南山人壽今天緊急開會後，傍晚發表3點聲明，強調絕不會影響保戶權益，也會尊重保戶選擇派員到府收費方式，從未影響保單效力。

南山人壽表示，為維護保戶權益，雖取消派員收費管道，但已規劃完善的相關配套措施，並由專人聯繫提醒保戶繳費。針對少數案件因繳費管道調整，未注意繳費事宜以致保單受影響者，公司已全數聯繫完畢，並協助保戶完成繳費事宜，保單效力不受影響。

再者，南山人壽重視客戶權益，原派員收費的保單，其契約效力並不會因本公司取消派員收費制度、未如期繳費而致保單失效或停效，南山人壽對客戶的理賠服務與給付不受影響。

此外，針對少數需要到府收費的保戶，本公司尊重保戶意願，並協助保戶完成繳交保費，確保客戶權益。

ETtoday保險雲記者於去年3月15日報導《獨家／沒收保費致保單停效 南山人壽工會：保戶一人一信陳情》，曾請教法官出身的林李達律師說，契約雙方都可提出變更契約，其中一方可以提出變更事項，取得另一方當事人同意後，即可重新約訂條款。若ㄧ方未同意，在未取得同意之前，應維持原契約內容，建議雙方協商取得共識。

而該案起因為南山人壽2017年底取消收費制，調整130名收費員工作引發勞資爭議案，加上原本15萬件保單的保費由公司派員收費，改為保戶自行繳費後，部分保戶未注意變更繳費方式而逾期60天後停效，引發保險業務員及保戶的抗議。

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