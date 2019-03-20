史上首次！南山人壽亂改收費方式影響2萬張保單　保險局將大舉開罰

▲南山人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄今天(20日)透露，一個月內將針對南山人壽近期爭議一併大舉開罰，主要針對南山之前擅自變更保單繳費方式，導致2萬多張保單權益受損，甚至造成200多張保單停效，認為此舉有礙健全經營之虞，目前正請南山陳述意見中。保險局也表示：「這是史上第一次有這樣的情況！」

南山人壽日前爆出，原本15萬件保單的保費由公司派員收取，但2017年底南山大砍130名收費員後，去年12月開始不再讓收費員人工收費，改由保戶自行繳保費，但有些保戶沒有注意繳費方式被變更，未繳保費造成保單超過繳費期60天後停效，引起極大風波。

立委江永昌日前在財委會上指出，有多張南山人壽保單因此停效，嚴重影響保戶權益，要求保險局徹查。今天(20日)財委會上，金管會主委顧立雄透露，1個月內將對南山人壽開罰，針對南山近期疏失都會一併處理，目前正在請南山人壽陳述意見中。

保險局局長施瓊華指出，南山人壽最大缺失就是在收費變更部分，南山跟客戶約定要派員收費，要保書有給客戶做選擇，這是跟客戶約定的事實，要更改就要經客戶同意，客戶今天不同意堅持要保險公司派員來收費，保險公司就要跟客戶好好溝通。但南山竟只發通知給保戶請保戶自行繳費，這對客戶權益來講很不適當，南山內部評估流程有疏失，甚至有礙健全經營之虞，尤其又是金管會最重視的客戶權益。

施瓊華說明，很多早期的保單，客戶都是選擇保險公司派員收費，後來收費電子化，比方說信用卡刷卡，我們當然鼓勵客戶電子化繳費，但若客戶堅持要派員收費，保險公司不能只發通知叫客戶自己去繳。

經過保險局徹查，南山人壽有高達2萬多張保單受影響，甚至200多件保單因此停效，2000多件保單是保險公司拿保價金墊繳。

施瓊華強調，現在要求南山人壽，停效的保單要求不能停效，保價金墊繳的不能收墊繳錢，現在要求南山要去跟客戶溝通，跟客戶達成共識，且恢復人工收費。