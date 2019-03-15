　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「台灣女孩」凌友詩重申沒綠卡　自曝只去過美國旅行2次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

在大陸全國政協大會上，港區台籍政協委員凌友詩以「高8度」音調發言，強調自己熱烈期待兩岸統一，在今年的「兩會」中暴紅；對此，網友紛起底她出身於高雄，且擁有綠卡。凌友詩14日接受港媒訪問時表示，她自己擁有台灣的戶籍和香港永久居民身份，沒有其他國家的國籍和居留權。

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

凌友詩11日在大陸政協13屆2次會議第4次全體會議上發言時稱，「我是一個在台灣出生，17移居到香港的台籍港區委員，以我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客，今天能夠經歷一國兩制的實踐，共襄兩岸統一的盛舉，並與各位委員一道背負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣狹小的格局，並且得益於國家不斷的繁榮進步和兼容並包。」

凌友詩在會議上高調支持「兩岸統一」的發言，經網路不斷轉傳後，引起網友熱烈討論；有網友起底她的身世，稱她17歲移居香港，現任香港中文大學當代中國文化中心榮譽研究員，且擁有美國綠卡。

▲▼台籍政協委員,凌友詩。（圖／中新社）

▲凌友詩在演說時表示自己支持兩岸統一。（圖／CFP）

對此，凌友詩14日接受港媒《星島日報》訪問強力闢謠，否認自己持有美國綠卡。她說道，「我一直在香港生活，只去過美國旅行2次，2次在美國逗留都只有一星期，不可能有綠卡。」

凌友詩強調，「我熱愛且信任自己的國家，除了台灣的戶籍和香港永久居民身份外，沒有其他國家的國籍和居留權；台灣和香港同屬中國領土，我是中國公民。」

對於台灣可能會取消她的戶籍，凌友詩說，在香港已經取得永久居民身份，台灣當局取消我的戶籍，對我實際影響並不那麼的大，我更關心島內支持統一的人的處境。

報導提到，凌友詩受訪時稱，「（若）被台灣取消戶籍，實在無可奈何。然而在我接受全國政協委員的任命以及撰寫這篇大會發言稿時早已經有了心理準備，深信這種無可奈何不會太久。」

大陸委員會發言人邱垂正14日表示，凌友詩確實有中華民國的戶籍，且先前還持中華民國護照進出台灣，若查明她有在大陸申領護照、設籍，就會依《兩岸人民關係條例》註銷她的台灣戶籍。

ET快訊
鄧紫棋改名風波後首發聲！「重要事情說3遍」硬起來捍衛
凌晨開搶！樂桃航空單程777元衝日本 北高都能出發
最美懸日地點曝光！嘉農KANO投出「絢光好球」 網朝聖讚爆
14歲國中生帶小女友私奔！去完賓館被逮才知她28歲

關鍵字：2019兩會,2019人大,2019政協,全國兩會,兩會,凌友詩,陸委會,戶籍,綠卡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「台灣女孩」凌友詩重申沒綠卡　自曝只去過美國旅行2次

女大生紫眼影+黑唇進站…安檢員嚇到要求「現場卸妝」　地鐵道歉了！

拼多多年活躍用戶增至4.18億人　成陸第2大電商平台

假疫苗案影響　長生生物3／15起暫停股票上市

罕見鏡面人內臟器官全長反　盲腸手術像場腦筋急轉彎

陸委會：大灣區削弱香港、澳門「獨特地位恐變質」

喝酒嗨翻吞打火機！　29小時取出「得知這風險」他嚇歪

「微笑天使」瀕危江豚3天現2屍　愛追漁船恐活活被撞死

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

龍俊亨宣布退Highlight！　 認看過鄭俊英「不法淫片」

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

「台灣女孩」凌友詩重申沒綠卡　自曝只去過美國旅行2次

女大生紫眼影+黑唇進站…安檢員嚇到要求「現場卸妝」　地鐵道歉了！

拼多多年活躍用戶增至4.18億人　成陸第2大電商平台

假疫苗案影響　長生生物3／15起暫停股票上市

罕見鏡面人內臟器官全長反　盲腸手術像場腦筋急轉彎

陸委會：大灣區削弱香港、澳門「獨特地位恐變質」

喝酒嗨翻吞打火機！　29小時取出「得知這風險」他嚇歪

「微笑天使」瀕危江豚3天現2屍　愛追漁船恐活活被撞死

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

美國空軍接收升級版AC-130J 空中砲艇　幾乎像狙擊槍一樣精準

早餐94要吃鍋燒意麵！新竹男滿頭問號：33年沒遇過　南北網友戰翻了

快訊／英下議院412贊成、202反對　通過要求「延長329脫歐大限」

波音737 MAX全球停飛　美國承認：衣航獅航空難「非常類似」

3個月大小北極熊給熊媽咬耳朵：媽，我愛你！

活章魚排行外國人最想吃韓食首位　塗辣醬就在餐盤上「跳舞」

「台灣女孩」凌友詩重申沒綠卡　自曝只去過美國旅行2次

領終身俸反替陸情蒐！2退役中校淪共諜　拉空軍刺探「奪島戰術」

結婚15年…老公轉頭跟20歲妹跑！人妻「298字告白」被萬名網友讚翻

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

「褲襠異常突出」太搶眼　通緝犯上網咖被搜出槍毒

大陸熱門新聞

床的世界、和成研發長照產品登陸

紫眼影+黑唇進站　安檢要她卸妝

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

凌友詩還拿「中華民國護照」進出..

被相親對象困鄉下　警：已是夫妻

凌友詩重申沒綠卡　只去美旅行過

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天..

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒..

撞壞學校玻璃　9歲童背書包跳樓

女法醫驗上吊屍　解開繩聽到嘆息

男娶回烏克蘭「超正妹」　女方0..

大叔與狗對罵30分鐘　最後輸了..

「平凡台灣女孩」凌友詩爆「有綠..

雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃..

更多熱門

相關新聞

陸委會：大灣區削弱香港、澳門

大陸全國人大常委、海協會會長張志軍日前指「今日香港，明日台灣」是台獨抹黑一國兩制、阻撓統一的伎倆。對此，陸委會副主委邱垂正表示，「大陸資訊不流通、不自由，陸委會表達同情，希望中共官員多多翻牆，廣泛了解外界對港澳情勢，以及大灣區的評價。」

凌友詩還拿「中華民國護照」進出台灣

外商投資法草案增「行政人員保密規定」

美軍B-52轟炸機連兩週飛南海

陸外商法擬增七修改　2020年上路

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰自殺

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

影／《復仇者聯盟4》正式預告！

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了

鄧紫棋改名風波後發聲！「說3遍」硬起來捍衛

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

李歌手就是「CNBLUE李宗泫」　群組炫耀：和她做了

GD 2年前預言「BIGBANG剩4個人」

天天吃高纖...腸道竟塞「30顆石頭糞」

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面