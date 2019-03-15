「台灣女孩」凌友詩重申沒綠卡　自曝只去過美國旅行2次

大陸中心／綜合報導

在大陸全國政協大會上，港區台籍政協委員凌友詩以「高8度」音調發言，強調自己熱烈期待兩岸統一，在今年的「兩會」中暴紅；對此，網友紛起底她出身於高雄，且擁有綠卡。凌友詩14日接受港媒訪問時表示，她自己擁有台灣的戶籍和香港永久居民身份，沒有其他國家的國籍和居留權。

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

凌友詩11日在大陸政協13屆2次會議第4次全體會議上發言時稱，「我是一個在台灣出生，17移居到香港的台籍港區委員，以我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客，今天能夠經歷一國兩制的實踐，共襄兩岸統一的盛舉，並與各位委員一道背負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣狹小的格局，並且得益於國家不斷的繁榮進步和兼容並包。」

凌友詩在會議上高調支持「兩岸統一」的發言，經網路不斷轉傳後，引起網友熱烈討論；有網友起底她的身世，稱她17歲移居香港，現任香港中文大學當代中國文化中心榮譽研究員，且擁有美國綠卡。

▲凌友詩在演說時表示自己支持兩岸統一。（圖／CFP）

對此，凌友詩14日接受港媒《星島日報》訪問強力闢謠，否認自己持有美國綠卡。她說道，「我一直在香港生活，只去過美國旅行2次，2次在美國逗留都只有一星期，不可能有綠卡。」

凌友詩強調，「我熱愛且信任自己的國家，除了台灣的戶籍和香港永久居民身份外，沒有其他國家的國籍和居留權；台灣和香港同屬中國領土，我是中國公民。」

對於台灣可能會取消她的戶籍，凌友詩說，在香港已經取得永久居民身份，台灣當局取消我的戶籍，對我實際影響並不那麼的大，我更關心島內支持統一的人的處境。

報導提到，凌友詩受訪時稱，「（若）被台灣取消戶籍，實在無可奈何。然而在我接受全國政協委員的任命以及撰寫這篇大會發言稿時早已經有了心理準備，深信這種無可奈何不會太久。」

大陸委員會發言人邱垂正14日表示，凌友詩確實有中華民國的戶籍，且先前還持中華民國護照進出台灣，若查明她有在大陸申領護照、設籍，就會依《兩岸人民關係條例》註銷她的台灣戶籍。