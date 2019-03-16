陸原質檢總局副局長魏傳忠落馬　「兩會打虎」成慣例

▲大陸質檢總局原副局長、中國檢驗檢疫學會會長魏傳忠。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

中共中央紀委國家監委網站15日晚間指出，大陸原國家質量監督檢驗檢疫總局黨組成員、副局長魏傳忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據了解，「兩會打虎」也成為大陸十八大以來的慣例，已經至少有6名省部級官員在全國兩會期間落馬。

據指出，魏傳忠是山東陽穀人，生於1954年4月，畢業於山東農業大學，歷任山東省聊城商檢局副局長、局長兼黨組書記；大陸國家商檢局辦公室主任兼中國商檢報社負責人；北京出入境檢驗檢疫局局長、黨組書記；大陸國家質量監督檢驗檢疫總局副局長、黨組成員等職。

此外，魏傳忠也是中共中央紀委國家監委網站在今年兩會閉幕後，首位公佈接受調查的大陸官員。

《新京報》指出，魏傳忠還舉辦過多次個人書法展，曾任中國書法家協會會員、中央國家機關書法家協會副主席、中國質檢書法家協會名譽主席、中國國門書畫院名譽院長。

▲有陸媒認為，「兩會打虎」成為大陸十八大以來的慣例，圖為十三屆全國人大二次會議在北京閉幕。（圖／新華社）

據了解，「兩會打虎」的現象在大陸十八大後，已然呈現「慣例」，除了魏傳忠在今年兩會閉幕當晚落馬，開幕前一天，山西省人大常委會原副主任張茂才因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

此外，2014年兩會期間，時任雲南省副省長沈培平於3月9日被查；2015年的全國兩會期間，包括開幕當天，河北省委原常委、秘書長景春華被查；新疆維吾爾自治區人大常委會原副主任慄智落馬；閉幕那日，時任雲南省委副書記仇和，一汽集團董事長、黨委書記徐建一被查；2016年3月4日，大陸全國人大教育科學文化衛生委員會原副主任委員、遼寧省委原書記王珉被查。