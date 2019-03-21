電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

▲《電動自行車安全技術規範》4月實施，加強非標電動三、四輪車的整治。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家市場監管總局、工業和信息化部、公安部近日聯合發佈，「加強電動自行車國家標準實施監督」的相關事項，進一步規範電動自行車生產、銷售和使用管理。而《電動自行車安全技術規範》將於2019年4月15日起開始實施，依法嚴查電動車無牌上路、闖紅燈、逆向行駛、占用機車道、超速等違規行為。

在生產管理方面，新標準實施之後，市場相關監管部門必須加強「電動自行車強制性產品認證（CCC認證）」管理，對認證機構和生產企業做更加仔細的檢查；在銷售監管方面，新標準正式實施後若有不符合新標準、未獲CCC認證的目錄車型需作廢，不得限制符合新標準且經過CCC認證的外地車輛在本地銷售。

▲大陸市場監管部門將加強調查缺陷產品，督促企業履行召回之義務。（圖／路透社）

此外，當生產企業無證生產、超出強制性產品認證範圍生產、不按新標準生產、不按CCC證書生產、假借出口名義生產違標車輛，以及非法改裝電動自行車等等行為，市場監管部就必須查證屬實，輕者撤銷認證證書，重者則依法追究刑事責任。

規範中也提到，將加強監管電動自行車經銷商銷售充電器、鋰離子電池的行為，嚴格依法查處。而對於銷售違標車輛，輕者停止銷售並予以罰款、沒收違法所得，至於情節較嚴重者將吊銷營業執照、追究刑事責任。除此之外，消費者如果因購買到違標車輛而發生交通事故時，就必須透過司法途徑來維護自身權益。