酒店妹陪談判！遭賓士男「酒杯爆臉」縫30針　她崩潰：沒錢養家

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名江姓女子日前陪同友人到林森北路談判時，竟被一名林姓男子用酒杯砸臉，導致鼻樑上方挫傷，送醫後縫了30針；也由於她在酒店上班養家，修養長達3個多月沒有收入，憤而提告。台北地院表示，酒店工作性質非常注重容貌，判林男應賠償22萬978元，全案可上訴。

判決指出，江女2017年9月6日跟著游姓友人去林森北路的酒店包廂內，與林姓男子等人談判；沒想到林男一時氣憤，竟拿起桌上的玻璃酒杯往游男丟去，卻失手砸到江女，導致對方鼻樑、額頭等處撕裂傷、挫傷，滿臉是血的送醫，後縫了30針，做了許多整形美容才慢慢恢復容貌。

▲林男平時開賓士鉉炫富。（圖／東森新聞）



▲江女被酒杯砸中臉部，縫了30多針。（圖／翻攝自江小雨臉書）



江女提告傷害並提起民事訴訟，刑事部分林男被判拘役50天，可易科罰金5萬元；民事部分則求償醫療費15萬元許，以及在酒店的月薪4萬6000元3個月及精神賠償等，共計49萬4384元。江女也說，她為了生病的母親白天當美甲師，晚上到酒店兼差，少了3個月的收入頓時讓她不知如何是好。

對此，林男辯稱，他身兼廚師及酒店經濟兩職，月收入4萬至5萬不等，沒辦法負荷這麼大筆的賠償。江女則認為，林男有錢開賓士炫富，應該有錢可以賠償，但林則說賓士是公司的，不是他的。

法官認為，江小雨正值花樣年華，在酒店工作對外表相當重視，臉部受傷不僅影響工作，也影響情緒，精神撫慰金部分，認定林男應賠償5萬元，加上4500元醫療費、傷口美容費用2萬6584元、工作損失13萬9884元，林男一共需賠償江小雨22萬多元，全案可上訴。

