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年收8x萬！30歲男月存30k…「不敢找愛情」：活得很辛苦　網勸3字吵翻

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▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO朋友對愛情裹足不前。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

出社會後，薪水就成了許多人的話題，就連「找伴」可能都會受收入影響。一名網友在PTT表示，朋友的朋友目前年紀30出頭「年收入8x萬」，在台北活得很辛苦，「他說不是沒想要找伴，但這樣的收入讓他不敢向前」。最後原PO忍不住問「請問年收8x萬的男生對於愛情裹足不前，是正常的嗎？該如何調整呢？」

一名網友在PTT的Boy-Girl板上貼出「朋友的朋友的故事」，他說對方的年紀目前30出頭，年收入8x萬、月收入6萬左右，這樣的條件在台北活得很辛苦，而且沒房也沒車。「他說不是沒想要找伴，但這樣的收入讓他不敢向前」，原PO說對方之前遇到的女友「薪水普遍不高」，月領2、3萬而已，自用就沒了。

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▲高雄一名網友指出，日前到某銀行要臨櫃存款3萬元，卻遭行員拒絕處理，要求到ATM自行操作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO朋友年收8x萬（示意圖／Pixabay）

原PO說，如果對方月存3萬，1年才存36萬，10年才付得起頭期款，買了房後要背債一輩子，「沒房人家女生哪想跟你爸媽一起住，租房也怕遇不到好房東，怎麼成家？有小孩就得有自己的家」，而且也怕找不到一起打拚的女孩。

對方認為，如果時候到了老婆要生產，必然有段時間不是在家帶小孩，就是在外工作、賺錢付保母費，認為這樣很苦也沒必要。最後原PO問「請問年收8x萬的男生對於愛情裹足不前是正常的嗎？他該如何調整呢？」

看到貼文後，不少人認為原PO朋友想太多，「一堆人年收不超過80都結婚生子了，想太遠」、「收入比他低的結婚的一堆」、「不要生孩子不就得了」。但也有人認同原PO朋友看法「這年頭年收只有80萬真的不好過」、「這篇真的很寫實，我有朋友8x萬、男、家庭無贊助、30～35歲、非台北，最近娶越南新娘準備租屋生活，說養不起、要請她以後去當作業員上班，參考一下」。

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關鍵字：薪水,月薪,結婚,收入,PTT

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