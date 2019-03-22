韓國瑜8字回應「蔡英文總統三條件」：台灣安全、人民有錢…這就夠了

▲蔡英文提出要當台灣總統的三個條件。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨18日展開2020年大選黨內初選登記，爭取連任的總統蔡英文21日提出當總統的三個條件，包含強化國際連結、捍衛民主價值以及承擔改革責任。不過，高雄市長韓國瑜則認為，要當台灣總統條件只要8個字就夠了，那就是「台灣安全、人民有錢」，否則其他說再多都是空談。

蔡英文提出做總統要有的三個條件，第一就是強化跟國際的連結，「台灣外部有來自中國的威脅，所以要讓國際理念相同的國家，跟我們共同捍衛民主價值，和區域的穩定和平。這需要熟悉國際事務、懂得跟其他國家協調的人。」

其次則是因為台灣內部挑戰很多，蔡英文直言，過去執政者大多選擇拖延，民進黨選擇改革，因此希望這些工作可以繼續持續下去，領導人要能夠不計毀譽，才能帶領社會繼續前進；最後一個條件是要承擔所有責任，因為總統不只是明星球員，還得是一名好隊長，把全黨的力量團結起來，再團結理念相同的社會力量，「這三件事的答案，就是蔡英文，所以我來登記，接受挑戰。」

▲韓國瑜直指民進黨的團結和妖怪一樣。（圖／記者洪正達攝）

不過，對於蔡英文提出的要當台灣總統三大條件，韓國瑜則認為，其實一切只需要8個字就能總結，那就是「台灣安全、人民有錢」，要不然說再多也都只會淪為空談。

對於民進黨初選以及是否會推出「蔡賴配」，韓國瑜直言，不管民進黨內部如何紛紛擾擾，「你會發現會它就像個妖怪，手臂砍掉，第二天就長手臂，腦袋砍掉，第二天就長個腦袋出來，黨內初選廝殺到彼此都已殺到眼紅，好像仇恨非常深了，而且永遠不可能癒合，結果第二天就又癒合了」。

「民進黨的癒合力就像妖怪一樣，等著看吧。」韓國瑜也提到，其實這樣的情況國民黨也要非常警惕，因為民進黨不會分裂，在經歷過這些過程之後，終究還是會選出一組人馬。

▼賴清德領表選總統，掀起外界是否要「逼宮」的熱烈討論。（圖／記者屠惠剛攝）

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