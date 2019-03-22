迎戰2020！首見「總統與北高2市長」齊出訪　拚外交經濟

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者洪正達、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日出訪大洋洲友邦，昨晚抵達第一站帛琉，高雄市長韓國瑜今也前往香港、澳門、深圳、廈門參訪，再加上台北市長柯文哲的訪美行已來到第7天，這是首次我國總統及北高兩直轄市長同時出國拚外交、經濟，三人也都是2020總統熱門人選，競爭意味濃厚。

蔡英文展開為期8天的「海洋民主之旅」，率團出訪南太平洋友邦，包括帛琉、諾魯共和國、馬紹爾群島，昨晚抵達第一站帛琉，預計在27日飛離馬紹爾群島，並飛往美國夏威夷過境，全程共8天7夜，預定28日傍晚返回台灣。

韓國瑜則是於22日起，展開為期6天的「經濟之旅」，過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市，而他稍早也已抵達第一站香港，並預計於當地11點會見香港特首林鄭月娥。但韓國瑜2月底剛從馬來西亞、新加坡出訪回國，4月又將啟程訪美，上任不到3個月幾乎每月出訪，引發討論。

柯文哲展開為期9天的訪美行，昨抵亞特蘭大參加簽署合作備忘錄，未料路途中發生插曲，同行的議員媒體座車行進間與民車發生擦撞，包括學姐黃瀞瑩在內全團人員受困路中30分鐘，而柯文哲則先行進入會場，行程並未受影響，事後柯文哲受訪時笑回，「天有不測風雲，人有旦夕禍福」。