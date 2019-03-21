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快訊／登記初選！蔡英文：不顧北京反對　選總統要有三個條件

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記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德在登記首日拋出震撼彈，前往黨部登記參選。爭取連任的總統蔡英文19日先派出黨內年輕世代議員代表領表，21日趕在出訪前，下午1點10分親自現身黨部登記。蔡英文稍早透過LINE發文，強調自己要「不顧北京反對」登記，還分享選總統要有的三條件。

▲蔡英文將登記民進黨內總統初選。（圖／取自蔡英文Line貼文

▲蔡英文登記民進黨內總統初選。（圖／取自蔡英文Line貼文）

蔡英文發文表示，這篇不是代擬的假訊息，是她寫的，「我今天來登記，一定會有人說我『不顧北京反對』，但我今天來登記的原因，是因為民進黨需要蔡英文，我要再一次挑起下一階段的責任。台灣現在所處的情勢很困難，外部有威脅、內部有挑戰」。

蔡英文指出，要做總統要有三個條件，第一個條件是，「台灣外部有來自中國的威脅，更應該要強化跟國際的連結，讓國際理念相同的國家，跟我們共同捍衛民主價值，和區域的穩定和平。這需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人。」

第二個條件，蔡英文表示，台灣的內部挑戰很多，過去執政者選擇拖延，我們選擇改革。我希望這些工作，可以持續下去不要中斷，讓台灣能夠真正脫胎換骨。做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽，才能帶領社會繼續前進。

最後一個條件，蔡英文說，總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。要擔起所有責任，要把柴米油鹽的單子扛在身上，把全黨的力量團結起來，再團結理念相同的社會力量。這三件事的答案，就是蔡英文。所以我來登記，接受挑戰。

稍早，蔡英文也在個人臉書發文，待會13:10，就要去民進黨中央黨部登記總統初選，接著出訪太平洋友邦，為台灣拚外交。請網友收看臉書直播，幫她留言加油打氣！並標籤「#不顧北京反對」「#蔡英文接受挑戰」。

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

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登記初選！蔡英文：不顧北京反對　選總統要有三個條件

關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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