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雲端最前線／不可能的任務！蔡賴和或戰 愚人節後見分曉

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新聞節目中心／綜合報導

賴清德挾高民意挑戰蔡英文，5人協調小組奉命在4月2日前達成協調，協調不成兩人將在4月10日至12日執行初選民調，協調結果如何，最晚愚人節後見分曉。另國民黨黨內初選ㄧ變再變，現在又丟出如果朱王兩人同意，會將韓國瑜也納入初選民調，引發朱立倫、王金平的不滿和質疑。《雲端最前線》22日邀請立法委員賴瑞隆、台北市議員徐弘庭、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020大位之爭。

▲▼蔡英文發表「海洋民主之旅」行前談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

「蔡賴對決」正式展開，為因應高難度的總統協調，卓榮泰受訪表示，他已經請陳菊、柯建銘、鄭文燦等5人籌組初選協調小組，「這已經不是大師兄能做的，需要老師傅才能出來協調了」，若進入民調，民進黨的民調中心、以及委託單位做出來的民調不容懷疑，他已用補選機制測試過一次，他有信心。

而對於總統初選，卓榮泰提出四項要求：黨負責人一定中立、公正；要求黨務主管絕對中立，選務絕對公平；要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作，以及請求所有支持者在結果出爐前，不要對另外一方太情緒化。

▼總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

至於遭指分裂的賴清德，則在20日表示，綠營若想贏得2020執政權就需要這場初選，「大家要相信民主進步黨，也要相信蔡英文總統，也要相信我。」賴清德指出，民進黨要用初選做為平台，說清楚過去的作為，講明白改善之道，也藉此跟社會大眾報告未來要如何帶領台灣，「如果擔心初選會造成傷害，我們就要有決心，把這一場總統初選，打造為典範級的初選，超越個人、派系，完完全全為了台灣，也呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。」

2020總統大選還未正式開打，隨著賴清德宣布參選總統，民進黨內也陷入內戰，總統蔡英文的連任之路顯得更崎嶇難行。另國民黨黨內初選ㄧ變再變，現在又丟出如果朱王兩人同意，會將韓國瑜也納入初選民調，引發朱立倫、王金平的不滿和質疑。《雲端最前線》22日邀請立法委員賴瑞隆、台北市議員徐弘庭、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020大位之爭。
 

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,民進黨2020,賴清德,蔡英文

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