看完這份2020民調　蔡正元：國民黨不徵召韓國瑜「會下地獄」





▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

根據媒體最新民調顯示，如果民進黨派前行政院長賴清德參選，支持度高於總統蔡英文出馬，但是支持度也比高雄市長韓國瑜還低。看到這份民調，前立委蔡正元對此表示，如果國民黨不徵召韓國瑜，玩什麼鳥初選，就會下地獄。

根據TVBS在21日公布的民調顯示，在台北市長柯文哲、蔡英文和韓國瑜角逐2020的情況下，韓國瑜支持度38％，柯文哲28％，蔡英文18％；但若民進黨換成賴清德，韓國瑜仍以37％支持度領先，但柯文哲支持度僅剩24％，還輸給25％支持度的賴清德。

該民調是由TVBS民意調查中心於3月18日至20日晚間18時30分至22時00分進行的調查，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，一共接觸1276位20歲以上台灣選民，成功訪問的有效樣本數為1015位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點以內。

對此，蔡正元22日在臉書上直言，「看這份民調，國民黨再不徵召韓國瑜，還在玩什麼鳥初選，國民黨會下地獄」。但網友們卻認為，「柯不選，徵召韓也沒用。我是柯，就選下一屆」、「覺得是民進黨安排的假民調...意圖誘使韓上勾，讓他丟高雄市也沒選上總統」、「市長位置沒有坐熱做出成績，怎麼可能選總統，頭殼真的壞了，不要再害韓國瑜了」。