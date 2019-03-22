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民進黨癒合力像妖怪　韓國瑜：腦袋砍掉第二天就長出來

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▲▼ 韓國瑜表示民進黨的團結像妖怪 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜表示民進黨的團結像妖怪 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布投入民進黨總統初選，向總統蔡英文逼宮，為政壇投下震撼彈。高雄市長韓國瑜20日接受專訪時表示，「蔡賴配」也有可能；他21日受訪時更直言，民進黨初選如何紛擾、廝殺到眼紅，「你會發現它像個妖怪，手臂砍掉，第二天民進黨就長出個手臂！腦袋砍掉，第二天就長個腦袋出來！」
 
韓國瑜表示，民進黨自己內部有初選機制，但是整合力也很強，不管內部如何紛紛擾擾，「你會發現會它就像個妖怪，手臂砍掉、第二天就長手臂，腦袋砍掉、第二天就長個腦袋出來，你感覺他黨內初選廝殺到彼此都已殺到眼紅，好像仇恨非常深了，而且永遠不可能癒合，結果第二天就癒合了」。
 
韓國瑜認為，國民黨要非常警惕，因為民進黨不會分裂，在這個過程之後會選出一組人，他形容「民進黨的癒合力就像妖怪一樣，等著看吧」。

對於蔡英文出訪前要他「將辦公室還給海洋局」，韓國瑜也表示，他相當感謝蔡英文的關切，如果要關心海洋局的話，不妨多關心一下高雄市的整體發展，例如南部需要一個國際性的大機場，這點希望蔡英文聽的見，其他像自經區、石化區、或是市債全台第一等問題，都需要總統的關心。

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關鍵字：韓國瑜,賴清德,2020,蔡英文

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