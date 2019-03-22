韓國瑜「經濟之旅」啟程…首站香港！登陸6天高雄發大財

▲高雄市長韓國瑜出訪大陸。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日率團登陸，首站飛往香港。這趟訪陸定位為「經濟之旅」，除了訪問香港，也將前往澳門、深圳及廈門等城市，為期6天。他將參考中國大陸如何培養青年，回到高雄也要大力培養下一代青年，「高雄的未來只有道路沒有圍牆，只有朋友沒有敵人。」

根據高雄市政府提供的行程，韓國瑜22日上午7時50分搭機飛往香港、9時20分抵達，下午參加農產品推介會暨先約儀式及參訪信和集團中環廣場；23日搭專車巴士經港珠澳大橋至澳門，參訪澳門塔石衛生中心、澳門葡語國家食品展示中心，下午將進行澳門高雄投資貿易洽談會暨簽約儀式、參訪澳門銀河、澳門新濠影匯。

韓國瑜24日上午參訪澳門賽馬會及澳門大學，下午搭船前往深圳，參觀深圳前海及深圳綜合交通運行指揮中心。25日搭車至深圳鹽田港、深圳平湖海吉星國際農產品物流園，下午參訪深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司。26日上午韓國瑜將從深圳搭車到廈門，下午參訪廈門國際郵輪中心、廈門規畫展覽館，並展開農產品簽約儀式。

至於外界傳出的26日與劉結一在廈門見面行程，行程表上並未註記；另外，韓國瑜27日上午將參加廈門大學台灣研究院閉門座談，之後參與廈門台商投資企業協會座談。下午則參訪廈門海滄遠海自動化碼頭、廈門軟件園三期，以及廈門兩岸青創基地。最後在28日上午搭機返台，結束7日之行。