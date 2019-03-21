賴清德出線刺激藍綠歸隊？柯文哲：現階段台灣哪有什麼統一跟獨立

▲台北市長柯文哲訪美。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／亞特蘭大報導

對於媒體公布最新民調指出2020總統大選若柯、蔡都不是韓的對手，人在美國訪問的柯文哲在台北時間21日晚間受訪表示，還是那樣，每天該做的事努力做，到時候再講。

根據TVBS最新民調，當柯文哲、韓國瑜，與蔡英文三人競爭時，韓國瑜的支持度38%，領先柯文哲的28%、蔡英文的18%；若是賴清德、柯文哲、韓國瑜競逐時，韓國瑜仍以37%的支持度領先，賴清德支持度為25%，柯文哲支持度24%。換句話說，無論民進黨派蔡英文或賴清德，都不是韓國瑜的對手。

對此，柯文哲表示，從去年11月到現在，民調已經翻幾次了，跟股票一樣，「比較健康的方法，就是你買股票擺在那裡，你要每天去看那股票什麼事都不用做」，民調每天高高低低、很多家，但不是不看民調，是就瞄一眼，轉過頭還是繼續做自己的事。

至於韓國瑜民調都領先10%以上？柯文哲說，可能啊怎麼不可能，「是這樣啦，我也覺得這沒什麼，本來就這樣」，選舉還那麼早，台灣實在是很糟糕的國家，整個國家每天都在討論選舉，有時候晚上回家看call in節目，都在想說這國家是在幹什麼，「不是很健康啦。」

至於賴清德若真的出線代表民進黨參選2020，是否會刺激藍綠歸隊？柯文哲表示，這也不急，個人信念是這樣，你到美國來講很清楚，統一跟獨立都是假議題，「現階段台灣哪有什麼統一跟獨立，為了那幾十年後的題目每天在那吵來吵去，老實講，我們的經濟或政府效能、效率，都沒人在管，每天都在講那高來高去幾十年後的問題，不是很健康」。被問到是否感覺藍綠不健康？柯文哲說，「That’s right。」

談到桃園市長鄭文燦接受專訪時稱獨立參選人不易勝出，柯文哲也表同意，他說，「也是對啊，本來就很難選」，從2014到2018或是一日雙塔，不是以前成功大家就把成功視為理所單然，坦白講，那還真的蠻困難的。

柯文哲說，很多事情是這樣，每次演講的時候講，「我當年騎一日雙塔，我在富貴角燈塔上車的時候有把握騎到鵝鑾鼻？廢話誰曉得，從來沒騎過誰知道騎得到，但是你不踩下第一步你怎麼知道？該做的事都把它做好，後來發現所有人裡面我最輕鬆。」

想看更多柯文哲美國行報導...

►►請看 ETtoday新聞雲隨行全記錄