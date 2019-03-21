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扯爆！空姐喝茫「ㄎㄧㄤ到極致」值勤　長榮：酒測未過予以免職

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▲▼長榮航空降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲超離譜！長榮遭爆一位空姐喝到斷片還值勤。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

一名空服員在臉書上爆料，航空公司事務長疑似工作前喝茫，喝醉酒執勤，在飛機上行為脫序「ㄎㄧㄤ到一個極致」，不僅頭髮凌亂、眼神渙散，廣播令人搖頭，收餐時甚至把客艙燈關閉，一直開又關。對此，長榮今（21）證實該事務長的確為公司員工，已立即停飛該員及召開「酒/藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

爆料空服員在臉書貼文指出，從沒想過這趟飛行讓她永生難忘，「組員都到齊了只差事務長，不久後看到她一頭亂髮，走路歪斜與我們相會」、「她沒有要我們check ID及護照，不像每趟事務長會做的那樣，講的話沒有人聽得懂」。

請繼續往下閱讀...

該空服員說，站主任幫事物長提軟包，並要空服員們照顧她，他們更討論「你不覺得學姊怪怪的嗎？」「怎麼有人香水那麼臭，是酒味嗎？算了可能我鼻子壞掉」，空服員更形容該事務長「走路踉蹌、臉色蒼白、頭髮凌亂、眼神渙散」，「ㄎㄧㄤ到一個極致，應該是安眠藥沒退吧」。

而在旅客登機後，該空服員說，「我靜靜坐下來聽了她的廣播，大家應該只能搖頭，因為真的很怪就是一個酒醉的人在做廣播，傻眼」，還好大半夜的班，乘客睡成一片，但「收餐時把整個客艙燈光關閉，請學姊打開，還一直開又關」，整個過程誇張、離譜。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲幸好最後機長通報公司，降落後機組人員都要做酒測。（示意圖／記者何雨忠攝）

空服員又寫到，「我無法尊敬這樣的前輩，尤其值勤前12小時根本就不能飲酒，可以喝成這樣經過她身旁就聞到太誇張」，「到了台北，組員都避開她不想跟她交談」。扯的是這名事務長還沒鬧完，到了以後還抱著自己的腹部，說月經來了，要坐輪椅，頭髮依舊紛亂。

幸好，最後機長通報公司，降落後機組人員都要做酒測。不過該空服員提到，這名事務長嚴重的不敬業，目前也尚未得知航空公司處理的後續，不知這名事務長是否真如空服員所說，是安眠藥藥效未退？還是酒醉未清醒？如果真的是上述情況仍照常值勤，那真是罔顧搭機乘客的安危，也嚴重影響飛行安全。

對此，長榮航空回應，今日馬尼拉—台北BR262航班於上午06:11飛機抵達桃園機場後，機長向公司反映疑似空服員身上有酒味。該班機組員返回公司後，公司立即對全體機組員進行酒測，一名空服員有酒精檢出，其餘組員皆為正常；公司立即陪同該名空服員前往醫院抽血檢查，確認血液酒精濃度已超出正常值、達免職門檻。長榮航空已立即停飛該員及召開「酒/藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

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關鍵字：長榮,空服員,事務長,空姐,喝醉,喝茫

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