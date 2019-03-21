咳嗽阿伯搭飛機…「我有肺炎啦！」空姐近距離接觸崩潰　女兒淡定一句糗爆

▲一名空姐在網路上分享她在飛機上遇到的糗事。（示意圖／記者季相儒攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

聽錯話到底能鬧出多大的笑話？一名空姐在網路上分享她在飛機上遇到的糗事，幾年前她從澳門飛回台灣時，在商務艙遇到一對父女，那位阿伯從上飛機前就一直狂咳，結果起飛後才告訴她，「我有肺炎啦！」嚇得她以為自己人生就要從此毀滅了，直到阿伯女兒在旁邊非常淡定地說了一句話，她才如釋重負。

女網友在PPT八卦版上貼文，幾年前她在當空姐時，在機上遇到一位操著一口台灣國語的阿伯，阿伯在候機室時就一直咳嗽，當時同事就提醒她，可能需要先吃包感冒藥預防一下，但她卻沒有放在心上。

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阿伯和女兒上飛機後坐在商務艙，結果她發菜單到他們的座位時，阿伯突然嚴肅地跟她說，「啊我吼～有肺炎啦！可是我今天忘了先講，那要怎麼辦？」她一聽瞬間傻眼，但還是敬業地繼續關心對方，「先生是.....有肺炎嗎？」阿伯又說了一次，「嘿啊～啊我今天忘記先跟你們講了啦！」

▲阿伯上飛機前就一直咳嗽，之後才說自己有「肺炎」。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）

她偷偷往後退了一小步，努力屏住呼吸說，「那....請問會傳染嗎？」但阿伯只是一直強調他有肺炎，這時她實在無法繼續保持冷靜了，「阿北的話彷彿背景音樂我一個字都沒聽進去」，只是不斷地覺得自己慘了，所有的青春年華就要葬送在這裡了。

她突然想到可以向阿伯旁邊的女兒求助，詢問阿伯是不是有肺炎，需不需要特別的防護措施，沒想到阿伯女兒竟然非常淡定地說，「我們有會員！」原來阿伯只是台灣國語太嚴重，根本沒有肺炎！聽錯話鬧出這麼大的笑話讓她忍不住說，「飛行生涯最糗沒有之一。」