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全球最乾淨航空排名出爐　「長榮航空」獲第2、華航14

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▲▼長榮航空降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空獲「全球最乾淨的航空公司」第二名殊榮。（圖／記者林敬旻攝）

國際中心／綜合報導

英國知名航空服務調查機構SKYTRAX公司18日揭曉「2018全球前30名最乾淨的航空公司」前30名，結果由日本全日空（ANA）拿下冠軍，第2名是台灣長榮航空（EVA AIR），南韓的韓亞航空則位居第3，「中華航空」也有入榜，排名第14名。

據CNN報導，這項評比是要求旅客們根據飛行經驗，評估各家航空公司的內容包括「洗手間、地毯、桌椅、餐桌架、行李架」等區域的清潔程度。結果由日本全日空奪下「2018全球前30名最乾淨的航空公司」的第一名殊榮。值得注意的是，上榜航空公司中清一色是亞洲國家的航空公司，共有16家，前六名更是直接由亞洲航空業者包辦，而美國航空公司沒有任何一家上榜。

全日本空輸,全日空ANA,航空公司,松山機場,起飛,波音787（圖／記者季相儒攝）

▲日本最大的航空公司全日空在此排名中奪冠。（圖／記者季相儒攝）

在這份排名中，排名前20的航空公司依序為：

1. 全日空航空（ANA All Nippon Airways）
2. 長榮航空（EVA Air）
3. 韓亞航空（Asiana Airlines）
4. 新加坡航空（Singapore Airlines）
5. 日本航空（Japan Airlines）
6. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）
7. 卡達航空（Qatar Airways）
8. 瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）
9. 中國海南航空（Hainan Airlines）
10. 德國漢莎航空（Lufthansa）
11. 大韓航空（Korean Air）
12. 國泰港龍航空（Cathay Dragon）
13. 奧地利航空（Austrian Airlines）
14. 中華航空（China Airlines）
15. 泰國航空（Thai Airways）
16. 嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）
17. 中國南方航空（China Southern Airlines）
18. 曼谷航空（Bangkok Airways）
19. 阿聯酋航空（Emirates）
20. 紐西蘭航空（Air New Zealand）

據先前的報導指出，由國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com選出的「2019全球前20家最安全的航空公司」名單中，國泰航空和長榮航空也都榜上有名。

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關鍵字：全球最乾淨航空,全日空,長榮,華航,國泰航空,Skytrax

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