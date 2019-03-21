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長榮兄弟內鬨！首戰「弟弟」輸　假處分擋哥哥當董事失敗

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▲長榮集團、長榮海運、台北民生大樓▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲長榮集團長子，二子、三子為經營權之爭內鬨，首戰「弟弟派」輸。（圖／資料照／記者屠惠剛攝

記者楊佩琪／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨，已故張榮發長子張國華與老臣柯麗卿拿下長榮國際3董1監，引來二弟張國明、三弟張國政不滿，向法院提起訴訟，並聲請定暫時狀態假處分。台北地方法院裁定駁回，「弟弟派」吃下首戰敗仗，全案可抗告。

根據週刊報導，長榮集團於2月11日召開的股東會，除了張國華及柯麗卿聯手拿下3董1監，二弟張國明則以「祥陽慈善基金會」拿下1席董事，張國政也以「政慧發展社區福利慈善事業基金會」拿下1席董事，張國政的親戚謝國獻則拿下1席監事。

但張國政、張國明為首的「弟弟派」不滿「都被哥哥捧走了」，陸續向法院提出股東會決議無效、凍結董監事職權告發身兼張榮發基金會、張榮發慈善基金會董事長的鍾德美違法投票，訴請確認董事長行為無效等4大訴訟，並聲請定暫時狀態假處分。

台北地方法院認為，本案以長榮國際為被告，並非張國華，因此沒有爭執的法律關係存在，與假處分要件不合。另外，從目前各方資料來看，僅清楚可見「弟弟派」的持股狀況、長榮國際的資產負債等，看不出也無法推論出，若訴訟確認「哥哥派」和長榮沒有委任關係、股東會決議無效，將造成的具體損失。

況且，「弟弟派」並未闡明假處分的必要性，也未提出對長榮國際的未來規劃，以及「哥哥派」就任董監事會，對公司會有什麼樣重大、急迫之損害，也無法認定有假處分的必要。

而若假處分獲准，確實將嚴重損害長榮國際的運作，且經營權之爭需要以高度的保全必要性為准許要件，但「弟弟派」聲請假處分可獲得之利益，並未大於公司利益，損害也無法與公司整體營運損失相比，因此駁回聲請，全案可抗告。

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關鍵字：長榮,集團,兄弟,哥哥,弟弟,董事長,董監事,股東會,改選,假處分,內鬨,豪門,張榮發,持股,經營權

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