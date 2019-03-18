日本航空擴大台籍空服員編制　宣布今年來台招考「4/26截止報名」

▲日本航空今年來台招考空服員，報名到4/26截止。（圖／翻攝自日本航空官網）

記者賴文萱／台北報導

日本航空宣布2019年在台招募空服員，報考日期自2019年3月18日起至2019年4月26日止，面試分三階段進行，錄取者將於今年派往日本受訓。

日本航空指出，由於台籍空服員具備優異的外語能力，工作上表現優異，且台、日國民對於服務理念相符、對於相彼此的社會文化認知相近，日本航空相繼在台招募空服員，擴大台籍空服員編制。

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空服員招募報名資格包含具中華民國國籍國民；教育部認可之國內外大專院校畢業；裸眼視力0.1以上，經隱形眼鏡矯正後兩眼視力均達1.0以上；英語流利、且TOEIC成績550分以上，（或其他同等程度之檢定，按此査看英文檢定對照），諳日語者佳；須能在桃園國際機場／台北松山機場依指定時間報到服勤者；2019年06月前完成所有課程畢業。

▲空服員在正式上線之前，必須赴日接受語言訓練、客艙訓練，學習各項安全與服務之專業知識。（圖／日本航空官網）

在截止報名後，初步將進行書面審查，並通知合格者參加面試，第一次面試時間預定於5月4日、5日分批舉行，會有口試、儀容審查。第二次面試時間訂於5月11日、12日，最終面試則將在5月18日登場。最終合格者預定於8月26日正式上班。

空服員正式上線之前，必須赴日接受語言訓練、客艙訓練，學習各項安全與服務之專業知識，錄取者不僅能夠學習到最正統的日式服務課程，更可以透過空服員的工作增廣見聞走向世界。

詳細招考日程與簡介，可參照報考專用網頁（https://pasonarpo.wixsite.com/jaltw）之公告，2019/3/18起至2019/4/26皆可接受線上報名。

日本航空於2018年榮獲五星級航空評比，為維持五星級航空服務品質甚至達成超越顧客期待之服務，日航集團視員工為最重要資產，重視教育制度，堅持飛航安全並提供給旅客最安心的飛航旅程以及優質的服務。