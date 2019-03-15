長榮家族兄弟法庭開戰　弟弟聲請假處分擋新董事就任

▲長榮家族大房三兄弟法院開戰。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊佩琪／台北報導

長榮集團爆發家族內鬨，長榮國際於2月11日召開股東會改選董監事，最後由已故張榮發長子張國華與老臣柯麗卿拿下3董1監，柯麗卿並繼續執掌董事長職務，卻引來二弟張國明、三弟張國政不滿，向法院提起訴訟，並聲請定暫時狀態假處分。台北地方法院開庭，「弟弟派」強調若不裁准，對集團損害甚鉅，「哥哥派」也認為，若裁准，將影響包括轉投資等高達20多億元收益。

根據週刊報導，長榮集團於2月11日召開的股東會，除了張國華及柯麗卿聯手拿下3董1監，二弟張國明則以「祥陽慈善基金會」拿下1席董事，張國政也以「政慧發展社區福利慈善事業基金會」拿下1席董事，張國政的親戚謝國獻則拿下1席監事。

但張國政、張國明為首的「弟弟派」不滿「都被哥哥捧走了」，陸續向法院提出股東會決議無效、凍結董監事職權告發身兼張榮發基金會、張榮發慈善基金會董事長的鍾德美違法投票，訴請確認董事長行為無效等4大訴訟，並聲請定暫時狀態假處分。

「弟弟派」委任律師表示，長榮國際資產高達數百億，直接轉投資公司達20%以上者有10家，也直接、間接掌控長榮航空、海運2家公司。即將在3月23日召開的董事會若為不合法，其對外交易恐將陷入不確定的危險，引發訴訟，混亂交易秩序，嚴重對公司成損害。

且張榮發基金會董事長鍾德美未經董事會同意，以基金會代表人身份行使股東選舉權，導致產生不正確的選舉結果，將對公司造成重大損害。又張國明、張國政在公司的持股達36%，柯麗卿是0。

但「哥哥派」的委任律師則表示，聲請人並未說明清楚，若准許假處分，會對自身造成何種損害，況且長年以來，基金會派出的法人代表都不需要經過董事會決議。重點是，若假處分裁准，將嚴重影響長榮公司營運及全體股東利益，相關業務將面臨解約，轉投資收益也將遭受重大影響，估計損害達20多億元。

另外，2001年修改的《公司法》明定，自然人不須持股即可任董監事，張榮發過世前也都是如此運作，長榮在市場上形象優良，沒想到張榮發一過世，就發生自家兄弟內鬨，誰都不樂見。

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