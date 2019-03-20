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貼心、熱心、窩心　陸男讚台灣警察「三心級服務」

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▲▼東港警分局服務師姓陸客。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲來自重慶的師姓室內設計師稱讚台灣警察是「三心級」服務，讓人備感窩心。（圖／記者陳崑福翻攝）  

記者陳崑福／屏東報導

大陸四川重慶市師姓男室內設計師，參加規畫以3星期時間進行環島旅遊，途經屏東縣林邊鄉時，自行車龍頭故障，不知如何是好，轄區員熱心協助修復，並介紹台灣警察對民眾提供各項服務，讓他相當感動，臨別前還說「原來臺灣警察是『三心級』的服務」。

重慶市的38歲師姓男子，參加規劃為3星期的自行車環台行程，從前一晚落腳的高雄市區出發，騎到屏東縣林邊鄉時，發現其單車的龍頭壞掉無法正常擺動，正感到慌張懊惱不知如何是好時。

正好看到林邊分駐所，於是氣喘吁吁地牽著單車進入分駐所請求協助，值班警員劉智佳發現單車騎士的捲舌音及特殊腔調，詢問其是否為中國人；他表示，是重慶市人，是一名室內設計師，因聽聞友人來臺環島之後稱讚臺灣是個是和單車環島的好地方遂前來旅遊環島旅遊。

備勤警員鄧欽鴻除了請他進入分駐所休息、喝水及稍作休息，順便向他細心解說介紹臺灣警察單位的鐵馬驛站服務並告知全臺灣警察派出所都可以提供協助，另主動帶路引導該騎士至單車店修理其損壞的單車。

師男離去前除開心與警方合照，更感動得不斷說著「謝謝你們的大力協住啊!」、「原來臺灣人跟我們重慶人一樣豪爽熱情」、「臺灣警察總是笑臉迎人且能即時給予協助令我大感意外」，並一再強調「臺灣警察有耐心的貼心接待且熱心服務精神非常感謝且備感窩心，堪稱『三心級』的服務」!

東港警分局長劉清俊表示，為民服務為警察責無旁貸的工作，民眾有困難的時候，警察能發揮同理心，及時提供協助民眾帶來更多實質幫助與溫暖﹐讓民眾覺得有困難的地方就有警察幫忙，警察是民眾的好朋友，讓警民關係能更加密切。呼籲民眾若欲進行單車環台，一定要行前檢視裝備及單車，準備相關維修工具，以確保行車安全。

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關鍵字：屏東,東港,警察,重慶,室內設計師,三心級

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