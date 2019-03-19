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社會 社會焦點 保障人權

異想天開以為在檸檬園煉毒可掩蓋　半夜惡臭飄出警察上門

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▲▼里港警方工寮查獲吸毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方在林嫌背心口袋起出吸安工具。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局新南派出所員警日前接獲高樹鄉舊庄村光復路段某處檸檬園草工寮晚上都會飄出惡臭且出入複雜，前往清查，發現雇主雇用林姓男子神色慌張，深入追查，發現他涉及毒品等兩案遭法院通緝，並在他所住工寮內查獲毒器吸食工具，帶回調查，訊後押解歸案，並依毒品危害防條例函送法辦。

里港警分局新南派長黃清山接獲民眾反映，指舊寮村光復路一處草工寮，常飄出惡臭味道，日前率同警員雷鴻銘執行安居專案清查草工寮勤務，決定針對該處進行全面深入清查。

▲▼里港警方工寮查獲吸毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方執行工草寮清查勤務。 

員警趕到，發現雇主雇用的林姓男子，在警方盤查時神色慌張、手腳不自覺發抖，且藉故拖延拒提供身分證件等資料，經警方及雇主曉以大義後，該員工始拿出身分證件供警方查證，才知該林某因毒品、槍砲案兩案遭屏東地院通緝。

隨後警方並在他暫居草工寮內逕行搜索，在他晾掛在草工寮內的背心左側口袋中找出二級毒品安非他命毒品吸食器（經初步鑑驗為二級毒品陽性反應），他坦承該毒品吸食器為其所有，帶回偵辦，訊後分別押解歸案及函送法辦。

里港警分局表示，新南派出所所長黃清山、警員雷鴻銘執行安居專案勤務，能清查轄內人煙稀少且偏僻之草工寮，不讓鄉野成為不法份子藏匿犯案之場所，落實勤務及打擊犯罪的工作精神，足堪同仁表率。

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關鍵字：屏東,里港,警察,草工寮

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