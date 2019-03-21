「酒駕被吊照2年可能會影響工作生活」　周春米談修法：不能靠民粹意氣

▲民進黨立法委員周春米對酒駕可能的新罰則表示有疑慮。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

未來若正式通過修法，酒駕罰鍰將會加重到3至9萬元，吊扣駕照2年，而且汽機車罰則相同。民進當立法委員周春米擔心，吊扣駕照2年的罰則可能會引發疑慮，對於一些交通較不便的城市有可能會影響民眾的生活和工作，而酒駕修法也應該朝大家都有共識的方向進行，「畢竟不能靠民粹意氣」。

周春米於20日在臉書發文，對於「友黨前主席」指責其他立法委員不認真開會，搬出《道路交通處罰條例修正條文》已有協商結論，為何不趕快進入二、三讀程序的質問，她有不同看法。

周春米說，說有「協商結論」，可能是有疑問的，因為民進黨總召柯建銘並沒有在結論上簽名，就表示還沒同意，「怎麼能說朝野黨團都同意呢？」

周春米對於酒駕還沒通過的新罰則也有疑慮，《道交處罰條例》規定酒駕的酒測值是0.15到0.25，機車酒駕的處罰和汽車酒駕的處罰都相同，修法後的規定則是罰3萬元到9萬元，吊扣駕照2年。她認為，這對大眾運輸交通不足的城市，如屏東的民眾，會引起許多不方便，因為「這些人大多從事勞動工作，若駕駛人酒駕，其駕照被吊扣兩年，他無法以機車代步，可能就會影響生活和工作。」

周春米強調，杜絕酒駕是大家都有共識的修法方向，但要怎樣修法才是「罪責相當」，「畢竟修法不能靠民粹意氣」。

▼以下為周春米臉書全文。（圖／翻攝自周春米臉書）