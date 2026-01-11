快訊／顧客吸到蟑螂卵！中市府出手稽查「大茗」一中店

▲知名手搖飲品牌大茗一中店傳出食安問題，台中市食安處表示將前往稽查，若違規且限期無改善，最重將面臨2億元罰鍰。（圖／翻自Google 街景）



記者游瓊華／台中報導

連鎖手搖飲品牌「大茗」台中一中店近日遭網友指控喝到疑似蟑螂卵的異物，反映後店家堅稱是「蕎麥」還當場捏爆噴汁。網友怒在網路上踢爆，官方緊急道歉並宣布停業。台中市食品安全處也證實，已接獲民眾反映，將派員前往相關店家實地稽查，以釐清實際情形，並強調如查獲違反食品安全相關規定，限期未改善，最高將重罰2億元。

事件起因於一名網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，喝到疑似蟑螂卵的異物。該名網友表示，異物外觀呈紅褐色、長方形，邊緣帶有鋸齒狀紋路，吐出後立即感到不適，並拍照存證。隨後將異物帶回店內反映，但店員堅稱該物為「蕎麥」，並當場捏爆，異物噴出液體，讓原PO質疑「蕎麥應是實心種子，捏碎應呈粉狀，不應爆漿」，直言即使完成退費與可重做，也不敢再飲用。

對此，台中食安處表示，稽查重點將包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項，如發現不符食品良好衛生規範準則，將要求限期改善，屆期複查仍不合格者，將依規處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

大茗總公司也發出道歉聲明，針對一中店發生飲品異物事件，向當事人及社會大眾致歉，並宣布一中店即日起停業，全面進行清潔消毒，並配合相關單位查驗，同時檢視原料、儲放與作業環境。業者表示，初步了解該門市處置失宜，後續將持續與消費者溝通處理。