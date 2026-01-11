通緝犯拒檢三峽街頭狂飆！警攔截圍捕搜出毒品　連開14張罰單

記者陳以昇／新北報導

一名身背「酒駕、竊盜」2項通緝罪名的59歲李姓男子，8日下午騎機車行經三峽區中正路時，因形跡可疑遭巡邏員警盯上。李男見警察靠近竟心虛催油門拒檢逃逸，在市區瘋狂違規穿梭，最終被警方攔截圍捕。警方不僅在他身上搜出海洛因及針筒，更針對他逃逸時的14項交通違規狠開罰單，罰鍰總共最高達4萬3800元，訊後依法送辦。

▼警方搜索李男機車置物箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當日下午4時許，三峽派出所周姓員警執行勤務時，發現李姓男子騎乘機車行經中正路一段。由於李男看見警察後眼神刻意躲避、閃爍不定，員警直覺有異，隨即上前示意靠邊停車受檢。李男非但未停車，反而加速逃竄。員警立即通報線上巡邏警網展開攔截圍捕。

李男為了脫身，不顧用路人安全，在市區內瘋狂闖紅燈、逆向行駛。雙方追逐數分鐘後，警方最後在信義街口將他攔下壓制上銬。經查證身分，李男分別因酒駕案件遭到士林地檢署通緝，以及竊盜案被桃園地檢署通緝，並在他身上起獲海洛因粉末、針筒6支。

經現場毒品快篩，粉末與針筒皆呈現第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應，當場人贓俱獲。除了毒品及2項通緝罪名外，逃逸過程中闖紅燈、未依規定打方向燈、行駛人行道等共計14項違規，員警一口氣開出14張交通罰單，最高罰鍰金額高達4萬3800元。訊後將依毒品及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，通緝部分也依法解送歸案。

▼警方起獲海洛因及安非他命及針筒 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）