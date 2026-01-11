很多人都會錯！國道「路肩開放」前先切車道　挨罰3千元

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科)

記者陳崑福／屏東報導

蘇姓駕駛行經國道1號岡山至楠梓路段時，因變換車道方式遭民眾檢舉，警方認定未依規定行駛高速公路車道，裁罰3,000元。蘇男不服提起行政訴訟，主張事發時路肩已開放通行，且標誌設置易誤導。法院審理後認為，蘇男於開放路肩起點前即切入加速車道，違規事證明確，判決駁回其訴求。

判決書指出，蘇姓男子於2024年9月10日下午，駕駛自用小客車行經國道1號南向350.2公里、岡山至楠梓路段時，因變換車道行為遭民眾檢舉。警方調閱檢舉影像查證後，認定其有「行駛高速公路未依規定變換車道」之違規事實，依法舉發並移送裁處罰鍰新臺幣3,000元。

蘇男不服裁罰，提起行政訴訟主張，事發路段於每日14時至20時開放小型車通行路肩，案發時間為17時43分，已屬開放時段，且其變換車道位置位於路肩通行起點處，並未違規；另認為現場標誌設置容易誤導駕駛人，請求撤銷原處分。

對此，裁決機關指出，經檢視檢舉影片可清楚見到，檢舉人車輛行駛於加速車道直行，而蘇男原行駛於主線車道，卻在尚未抵達路肩開放起點前，即開啟方向燈並切入加速車道行駛，顯已違反高速公路車道使用規定。

法院審理指出，依《高速公路及快速公路交通管制規則》，加速車道係專供匝道車輛駛入主線前加速使用，原已行駛於主線車道之車輛，不得任意變換進入加速車道。其立法目的在於維持車流秩序，使行駛於加速車道的用路人得以預測前方車輛動向，確保行車安全。

法院並依勘驗結果認定，案發地點右側清楚設有「路肩通行起點限小型車」標誌，並標示開放時段及里程位置。蘇男於尚未通過該標誌及里程牌前，即自主線車道切入加速車道，佔用加速車道行駛，違規事證明確，其主張與客觀影像內容不符。

而路肩開放措施僅限於特定車種、時段及路段，並未開放主線車輛於起點前即可行駛加速車道。即便後續主管機關曾調整相關規定，亦不具溯及效力，無法作為本案免責依據。認定原裁罰適用法令正確、程序無誤，判決駁回蘇男之訴。