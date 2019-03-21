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社會 社會焦點 保障人權

為弟尋仇反遭舊愛刺死　兄弟檔殺人同夥也加重

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▲▼ 殺人。（圖／pixabay）

▲三重吳姓男子談判遭刺殺，二審將動手的黃姓兄弟檔判刑。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吳姓男子不滿弟弟的女友與前男友黃啟倫藕斷絲連，約出對方談判，結果對方黃姓兄弟檔找了多名友人，攻擊吳男，將吳男刺死，黃姓兄弟檔等被以殺人罪嫌提起公訴。一審重判兄弟檔各16年、13年刑期。高等法院21日二審宣判，改判處16年、14年，另外同夥也全都加重。可上訴。

本案發生於2017年3月間。死者吳姓男子的弟弟女友，因與前男友黃啟倫仍有聯絡，吳男為弟弟出頭，當月21日凌晨，黃啟倫的胞弟黃冠潾落單，差點遭吳男等3人毆打。黃姓兄弟檔隨即找人，第二天清晨6時許，一夥7人與吳男3人在新北市三重區仁政街一處宮廟前談判，雙方一言不和起衝突。

衝突當時，黃啟倫等人先持木棒將吳男打趴後，而後黃啟倫拿出彈簧刀，朝吳男左頸部刺砍，林姓同夥則快步持小刀往吳男胸腹部狠刺一刀。吳男隨即仰躺在地，這時黃冠潾拿彈簧刀朝他胸腹部再刺一刀，吳男身中3刀，因左頸部動脈斷裂、胸部和腹部出血，送醫急救後仍因出血性休克死亡。黃姓兄弟檔遭警方鎖定後，當天下午自行到警局投案。檢方依殺人罪提起公訴。

一審法院認定持刀刺殺的3人均有不確定殺人故意，分別重判，黃啟倫16年、黃冠潾、林姓同夥各13年，其餘動手打人的共犯均被依照傷害罪，分別判刑1到2年不等。案經上訴，高等法院21日宣判，仍判處黃啟倫16年、黃冠潾加重改判14年、林姓同夥13年，另外高院還認定2名持棍棒痛毆的同夥，也犯下共同殺人罪，分別改判12年與6年。可上訴。

 

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關鍵字：法律,人權,尋仇,舊愛,兄弟,殺人,二審,藕斷絲連,高等法院

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