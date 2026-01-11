超速60公里喊「情緒障礙」求免罰　法官打臉：更應避免開車

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科)

記者陳崑福／屏東報導

賴姓男子去年駕車行經台11線時，因時速高達122公里、超速逾60公里遭警方取締，遭裁罰1萬6,000元並吊扣車牌6個月。賴男不服提起行政訴訟，主張案發時正值雙相情緒障礙症嚴重發作，無法辨識行為違法。法院審理後認為，測速設備合法、標誌清楚，且醫療資料不足以證明其喪失辨識能力，判決駁回其訴求。

判決書指出，賴姓男子於2025年2月26日中午，駕駛自用小客車行經臺11線97.15公里處時，遭警方以雷達測速儀測得行車速度高達時速122公里，該路段限速60公里，已超速逾60公里，警方依法逕行舉發，並於同年3月2日移送裁處。經高雄區監理所依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第2款、第4項前段及相關裁罰基準，裁處罰鍰新台幣1萬6,000元、參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月。

賴男不服裁罰，提起行政訴訟，主張其罹患雙相情緒障礙症（躁鬱症），案發當時正處於嚴重發病期間，屬於非正常意識狀態下駕駛，無法辨識自身行為違法性，因此不應予以處罰或應減輕處罰。

對此，高雄區監理所指出，案發地點前方已依法設置警52測速照相警告標誌及速限標誌，距離測速儀位置約170.5公尺，符合《道交條例》第7條之2第3項規定，足以提醒駕駛人注意減速。另測速照片清楚顯示違規車號、日期、時間、速限及實際車速，且使用之雷達測速儀已通過經濟部標準檢驗局委託單位檢定，仍在有效期限內，數據應可採信。

法院審理認為，相關照片及員警繪製之示意圖均顯示標誌設置位置明顯，未遭遮蔽，測速取締程序合法無誤，足認賴男確實有嚴重超速之違規行為。再者，案發當時天候晴朗、日間自然光線良好，並無不能注意交通狀況之情事，賴男身為持有合格駕照之駕駛人，對交通法規自應知悉並遵守，即便非故意，仍屬過失。

至於賴男提出之醫療資料，法院指出，相關診斷證明僅能證明其曾因雙相情緒障礙症就醫及住院治療，尚不足以證明案發當時確實處於發病狀態，且該病症已嚴重影響其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力。法院並函詢醫院意見，醫療回覆顯示，賴男於住院治療期間症狀已有部分改善，且仍能向家人承諾規律服藥與返診，顯示其心智狀態尚未達到不能辨識行為違法之程度。

法院進一步指出，賴男既自知罹患相關精神疾病，若認為自身行為可能無法自主控制，更應避免駕車上路，以免危及其他用路人安全，卻仍駕車並發生嚴重超速，自難主張免責。認定原處分並無違誤，判決駁回賴男之訴，其罰鍰及吊扣牌照6個月之處分均維持不變。