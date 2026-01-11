　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超速60公里喊「情緒障礙」求免罰　法官打臉：更應避免開車

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科)

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科)

記者陳崑福／屏東報導

賴姓男子去年駕車行經台11線時，因時速高達122公里、超速逾60公里遭警方取締，遭裁罰1萬6,000元並吊扣車牌6個月。賴男不服提起行政訴訟，主張案發時正值雙相情緒障礙症嚴重發作，無法辨識行為違法。法院審理後認為，測速設備合法、標誌清楚，且醫療資料不足以證明其喪失辨識能力，判決駁回其訴求。

判決書指出，賴姓男子於2025年2月26日中午，駕駛自用小客車行經臺11線97.15公里處時，遭警方以雷達測速儀測得行車速度高達時速122公里，該路段限速60公里，已超速逾60公里，警方依法逕行舉發，並於同年3月2日移送裁處。經高雄區監理所依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第2款、第4項前段及相關裁罰基準，裁處罰鍰新台幣1萬6,000元、參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月。

賴男不服裁罰，提起行政訴訟，主張其罹患雙相情緒障礙症（躁鬱症），案發當時正處於嚴重發病期間，屬於非正常意識狀態下駕駛，無法辨識自身行為違法性，因此不應予以處罰或應減輕處罰。

對此，高雄區監理所指出，案發地點前方已依法設置警52測速照相警告標誌及速限標誌，距離測速儀位置約170.5公尺，符合《道交條例》第7條之2第3項規定，足以提醒駕駛人注意減速。另測速照片清楚顯示違規車號、日期、時間、速限及實際車速，且使用之雷達測速儀已通過經濟部標準檢驗局委託單位檢定，仍在有效期限內，數據應可採信。

法院審理認為，相關照片及員警繪製之示意圖均顯示標誌設置位置明顯，未遭遮蔽，測速取締程序合法無誤，足認賴男確實有嚴重超速之違規行為。再者，案發當時天候晴朗、日間自然光線良好，並無不能注意交通狀況之情事，賴男身為持有合格駕照之駕駛人，對交通法規自應知悉並遵守，即便非故意，仍屬過失。

至於賴男提出之醫療資料，法院指出，相關診斷證明僅能證明其曾因雙相情緒障礙症就醫及住院治療，尚不足以證明案發當時確實處於發病狀態，且該病症已嚴重影響其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力。法院並函詢醫院意見，醫療回覆顯示，賴男於住院治療期間症狀已有部分改善，且仍能向家人承諾規律服藥與返診，顯示其心智狀態尚未達到不能辨識行為違法之程度。

法院進一步指出，賴男既自知罹患相關精神疾病，若認為自身行為可能無法自主控制，更應避免駕車上路，以免危及其他用路人安全，卻仍駕車並發生嚴重超速，自難主張免責。認定原處分並無違誤，判決駁回賴男之訴，其罰鍰及吊扣牌照6個月之處分均維持不變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

高雄市一名男子龍哥（化名）與妻子結婚多年、育有4名子女，怎料他對婚姻不忠，在外跟女子小寧（化名）有染，不但發生關係24次，更是在行事曆當中標註「中午內出」、「某透內出」等訊息，氣得妻子告上法院。高雄地院審理後，判小寧須賠20萬元，全案仍可上訴。

「老公的財產」塗臉示愛　戰人夫24次慘了

「老公的財產」塗臉示愛　戰人夫24次慘了

阿姨連續3天闖5紅燈　最高可罰2萬3400

阿姨連續3天闖5紅燈　最高可罰2萬3400

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

關鍵字：

超速罰款雙相情緒障礙駕駛安全法院判決交通違規

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面