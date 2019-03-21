桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘　市府加速工程進行

▲桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運局21日辦理桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘指出，桃園捷運綠線工程依既定計畫期程展開，以目前工程進度推估，2019年底在八德及蘆竹地區就可以看到綠線高架段橋墩陸續完成；市府與工程團隊盡最大努力，加速工程進行，讓桃園第一條自辦興建的綠線捷運如期在2025年完工，桃園進入捷運新時代。

由於桃園的捷運建設進度，攸關地方發展，備受各界關注。捷運工程局為了讓各界了解目前工區的施工進度以及後續施作內容，由市長鄭文燦率市府團隊相關人員及多位市議員、地方人士到場進行捷運綠線GC01標統包工程現勘。

捷運局指出，捷運綠線GC01標高架段工程於去年10月15日及17日分別於八德以及蘆竹開工，截至目前為止，南北區的優先路段已經完成36根基樁，蘆竹工區東側的20根基樁作業完成後，正持續進行西側基樁工程，而八德工區則已進入樁帽工程階段。

▲▼桃園捷運綠線GC01標統包工程現勘，基樁實際施工情形解說。（圖／桃園市政府提供）



捷運局長陳文德表示，GC01標是採統包方式辦理的高架橋樑工程，ㄧ邊設計ㄧ邊施工，施工順序由下而上，會先從下部結構開始施作，依序而上，分別為基樁、樁帽、墩柱、帽梁以及橋面版等構件，在下部結構設計完成後，現場即可分階段施工，與一般傳統工程須全部設計完成再發包施工的辦理方式不同。

陳文德說，除了GC01高架標工程外，目前GC02、GC03潛盾地下標也正在積極辦理再次上網前置作業。GC01標承包商大陸工程公司土木專案部金秉仁副理表示，大陸工程公司絕對是依圖說謹慎施工，否則將造成公司財物及商譽重大損失。

