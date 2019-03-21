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台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？

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▲▼台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃國昌日前質詢，要求教育部調查台大財金系教授李存修違反法規到大陸企業擔任獨董一事。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法委員黃國昌日前在立法院質詢爆出，台灣大學財金系教授李存修兼任大陸上海市政府控制的至上電子董事，要求教育部在一週內徹查到底。但今（21）教育部回應，仍與校方做進一步調查。遭到黃國昌批，一個禮拜就應回應，你們跳票了，這個調查到底需要多久時間？這已經牽扯到國安層級的問題了，各部會為什麼效率還這麼差？

對於上週黃國昌指控李存修兼職大陸企業董事一事，台大校方回應，針對教育部詢問各大專校院未取得學校書面同意前即兼任營利事業獨立董事及學校處理情形，校方並無隱匿相關資訊，亦無申報不實等情事，對於委員所指李存修兼職一事，校方正在了解狀況中。

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▲▼台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃國昌痛批，已經關係到國安問題了，為什麼效率這麼差？（圖／記者崔至雲攝）

黃國昌今天激動表示，台大內部調查為何如此緩慢，連陸委會都早早回函指出，李存修擔任大陸基金管理公司董事，構成兩岸條例所稱的「任職」行為，但「台大連如此簡單的問題都沒回覆，教育部是在拖延、包庇嗎？」、「是不是台大只要使出拖延絕招，教育部就沒有辦法？」

教育部長潘文忠今天在立法院教育委員會回應，台大已經回應該名教授沒有相關申請、申報紀錄，但要繼續查證他到底有沒有兼職，同時也會跟陸委會了解。黃國昌反批，都牽涉到國安層級，效率還這麼差，「到底需要多久」。

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關鍵字：台大,兼董,黃國昌,國安

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