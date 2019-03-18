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後段學生拚繁星進台大！　每晚和閨蜜「視訊讀書」動力加倍

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▲「終結放榜新聞」風潮中，公立蘭陽女中跟進。（圖／記者游芳男攝）

▲蘭陽女中學生林伊凡，以繁星管道錄取台大日文系。（示意圖／記者游芳男攝）

地方中心／綜合報導

繁星推薦結果於18日放榜，宜蘭縣蘭陽女中通過第一階段篩選的有48人。其中，錄取台灣大學日文系的林伊凡表示，自己原本不是升學班的學生，但在高一下學期時，因為哥哥的一句「要不要拚看看繁星？」便決定卯起來苦讀，如今順利拿到第一志願的入場券。

林伊凡國中是以5B的成績進入蘭陽女中，起初在學校的表現並不算突出，在班上屬於中後段。她坦言，「原本班級的讀書風氣不算很積極」，但讀了一學期後，就讀羅東高中的哥哥就建議她可以拚一次繁星申請，她原先對自己沒什麼信心，「想說繁星應該只有資優生能參加」，但聽完哥哥的分析和鼓勵，便決定要放手拚看看，並立志要考進東華大學日文系。

蘭陽女中、蘭女校門。(圖／翻攝Google Map)

▲林伊凡聽從哥哥建議，高一下學期就開始為繁星做準備。（示意圖／翻攝Google Map）

不到一年時間，林伊凡在高二的表現就如同黑馬突飛猛進，甚至進入了學校最菁英的升學班，和其他優秀的同學一起競爭，而且進入升學班後讀書氛圍更好，她很快就衝到了第二名的成績。

林伊凡指出，同儕的陪伴是她求學過程很大的力量，高三衝刺期間，會和閨蜜一起開著視訊讀書，3人每天晚上10點都約好一起在鏡頭前打拼，彼此不會聊天或干擾對方，只是靜靜地讀著自己的書，在好友的互相督促下，讀書效率更好也更有動力。最後林伊凡和一名閨蜜都順利透過繁星申請到學校，她們也承諾，會陪伴另一名學測失常的閨蜜繼續努力，3人一起進入理想中的大學。

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關鍵字：繁星,放榜,蘭陽女中,林伊凡,日文系,台大

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