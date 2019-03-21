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對抗境外學校挖角台生　管中閔首提「希望出航」獎學金

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▲▼管中閔率隊到台中招生。（圖／台大提供）

▲管中閔看見台灣人才流失危機，首次親自出馬到台中招生。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學昨晚在校長管中閔與教務長丁詩同等師長帶隊下，前往到台中舉行「擴大希望，爭取菁英」的招生說明會。管中閔今（21日）也在臉書發文表示，「這是台大史上第一次由校長帶隊的宣講團，也是我們宣示台大動起來了的第一步」、「這些是台大對抗境外學校來台挖角我們高中生的積極作為」。

管中閔昨天帶隊前往台中舉辦招生座談會，同時向高中師生與家長介紹台大特色、優勢及與世界一流大學不分軒輊的學術表現，鼓勵台灣的菁英繼續以台大為第一選項。

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▲▼管中閔率隊到台中招生。（圖／台大提供）

▲管中閔在演講中提到「希望出航」獎學金，希望能設法吸引國內優秀高中生選擇台大。（圖／台大提供）

台大指出，管中閔上任後，在招生方面就以「擴大希望，爭取菁英」為策略，除了規劃增加弱勢生希望入學名額、提供弱勢生更全面的照顧之外，更研擬多種方式積極爭取頂尖菁英學生，今年首次由校長以座談會的方式，邀請高中教師、學生及家長面對面談話，讓大家更能瞭解就讀台大的優點。

管中閔今天則在臉書PO文指出，「昨這是台大史上第一次由校長帶隊的宣講團，也是我們宣示台大動起來了的第一步；後續還會在北部和南部分別辦理類似的宣傳活動」，而在演講中也首次提出台大將設置「希望出航」獎學金，支持學生出國交換，以及「傅鐘」獎學金，設法吸引國內優秀高中生選擇台大，「這些都是我們對抗境外學校來台挖角我們高中生的積極作為」。

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關鍵字：境外,挖角,台生,管中閔,希望出航獎學金,獎學金,台大,招生

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