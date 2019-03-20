正面對決賴清德　蔡英文臉書千字文：我比任何人都懂承擔

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（合成照／記者屠惠剛、徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日將赴民進黨中央領表登記2020黨內初選，晚間在臉書以千字文共4點說明爭取連任的決心，並強調「要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸」。

前行政院長賴清德18日正式投入民進黨內2020初選，挑戰蔡英文連任之路。對此，蔡英文表示，競選連任是身為現任總統責任。如果放棄，就表示否定自己過去三年的執政。民進黨2008年時，沒有人願意承擔，她接任黨主席後，從不被看好，如今成為民進黨史上任期最久的主席，帶領著猶如家人一樣的同志們，從廢墟中站起來，重返執政，「我有自信，要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸。爭取連任，不只是為了民進黨，也是為了台灣的未來。」

蔡英文也談到兩岸狀況，對於中國步步進逼，維持現狀不是坐以待斃，而是隨時調整策略，找到最適合台灣的位置，守住主權尊嚴，也避開任何擦槍走火的可能，目前政府與美國、日本、歐盟正一步一步建立新的信任關係。「做一個台灣總統，需要國際觀，需要國安閱歷，需要冷靜的特質，更需要抗壓性，不管內部、外部的壓力有多大，都必須堅定守住那一條界線」。過去眾人不看好的國防自主，現在也有了突破性的發展，這三年台灣的國防進展，證明了她是堅決果斷的三軍統帥。

對內，蔡英文提到，台灣社會各種相距十萬八千里的價值差異，都把矛頭指向執政者，面對歷史累積的問題，劃下手術的第一刀時不能遲疑，也沒有辦法後悔，因為台灣沒有時間等待，「能為台灣好，我就做。以前的人不做，我來做。要做總統就該這樣，不計毀譽，帶領國家往前走，這才是此刻台灣最需要的總統」。

最後，蔡英文說，她與賴清德是很很緊密的工作夥伴，幾天前他已經登記參與初選，讓很多人擔心會不會引起分裂，「我要告訴所有支持者，蔡英文一直都是團結民進黨的人，蔡英文從來都不怕挑戰。不管是2008年民進黨重建的挑戰，和國民黨競爭的挑戰，甚至是中國文攻武嚇的挑戰，我都沒有退卻過。這就是大家認識的蔡英文。辣台派我們一起向前走，一起贏得2020年大選的勝利。」