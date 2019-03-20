媽祖進香點點滴滴感人故事　台藝大學生拍紀錄片《一點心意》

▲ 台藝大學生拍紀錄片《一點心意》，白沙屯媽祖回宮空拍。（圖／一點心意劇組提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

信仰，帶給您的力量有多大？3月瘋媽祖即將來到，台藝大學生將為媽祖進香活動真實完整紀錄，一路上一群無怨無悔為媽祖服務，照顧香燈腳信徒的茶水攤等行動。2位臺灣藝術大學廣電系學生，將透過鏡頭以紀錄片形式呈現，這一趟充滿溫情的旅程，這部片將命名為《一點心意》，訴說著信眾背後默默付出的無名英雄。

《一點心意》發起構想的周國榮同學表示，「這次針對點心攤、奉茶車及撿垃圾的志工為主題，以另一個角度檢視媽祖進香活動。」以苗栗白沙屯媽祖徒步進香為例，信徒們在7至10天內，需要步行將近四百公里，橫跨四個縣市，每次動員就是百萬人口的盛大進香路途中，這些信徒的食宿又該如何處理呢？

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距離今年農曆三月瘋媽祖盛事，已經剩下不到一個月，《一點心意》劇組也進入最後的籌製備階段，除了架設粉絲專頁增加曝光度以外，同時，也發起了小額募資活動，劇組將以特製的木製環保餐具組及片尾感謝名單跑馬回饋募資民眾，透過募資計畫讓預算持平，還能留下具紀念的物品，對學生製作而言也是一種學習。

指導老師何懷嵩說，「學生懂得抓住現在的潮流趨勢，活用線上社群網路資源進行籌資以及吸引大眾注意，在拍攝畢業製作之外，也有做足作品推廣以及互動。」溫馨的時刻隨時都在發生，但缺少一個讓人看見，細細回味的機會。

透過《一點心意》使影像保留這些美好、珍貴的文化資產與事物，讓更多人看見；運用大學這四年所用所學，將此無形的文化資產，以影像敘事將人生道理傳遞出去，讓觀眾除了學習，能夠更進一步內化並傳承信仰。詳細資訊可上臉書搜尋《一點心意》https://reurl.cc/bVo4v查詢。

▲ 台藝大學生拍紀錄片《一點心意》，熱心分送點心的婆婆媽媽們。

▲ 台藝大學生拍紀錄片《一點心意》訪問側拍。

▲ 台藝大學生拍紀錄片《一點心意》熱心組織。

▲ 台藝大學生拍紀錄片《一點心意》熱心組織。