請「海上女神」媽祖來搭橋　陸人大福建團要兩岸信徒多交流

▲福建莆田市委副書記、市長李建輝。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

與台灣距離較近，福建省一直是大陸執行對台工作的重要省分，於昨（6）日下午舉行的人大福建省代表團全體會議上，有與會代表提出，要藉由媽祖這個兩岸人民的精神紐帶，進一步推進與台灣宗教、文化、產業交流。

福建莆田湄洲島是媽祖祖廟所在地，也是媽祖的故鄉，有鑑於華人中媽祖信眾甚多，在6日下午舉辦的大陸全國人大第十三屆二次會議，福建省代表團全體會議上，莆田市長李建輝於省內進行政策、預算的討論和審議時，提出要加強兩岸信徒交流，並爭取把湄洲島打造為兩岸同胞共創、共享的心靈家園。

▲台南安平開台天后宮連續3年前往大陸福建湄洲島謁祖參香。（圖／安平天后宮提供）

李建輝表示，全球媽祖信眾超過億人，習近平總書記在福建工作期間，亦多次前往湄洲島，並表示湄州既是重要旅遊資源，也是凝聚兩岸同胞的重要紐帶。

他舉30年多前兩岸尚未開放交流時，宜蘭就有信眾組織20艘漁船，載著220位媽祖信仰者前來湄洲島為例，可以說是台胞到大陸的先河，是兩岸「官未通、民先通」的佳話。

因此李建輝強調，作為兩岸共同傳播中華文化的重要載體，每年亦舉辦世界媽祖文化論壇、旅遊節、文化周，未來還應以更積極、更開創包容的態度，打造新的文創旅遊平台，用年輕人喜聞樂見的方式，邀請兩岸青年一同就中華文化、媽祖文化交流。

他進一步表示，近期已先後有包括新北、台中、雲林、彰化、苗栗在內的共八個台灣縣市，主動與莆田聯絡，要求在媽祖文化、兩岸交流上進一步合作。

▼人大福建省團組會議。（圖／記者陳政錄攝）

▼大陸福建省湄洲媽祖來台遶境祈福，警出動霹靂小組支援維安。（圖／記者林煒傑翻攝）