暖警列管易走失人口　發現立即幫助返家效率高

▲暖警列管易走失人口，很快為區內一失智走失的邱姓婦人，找到家人。（圖／龜山警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

高齡化社會，失智老人走失事件頻仍！桃園龜山警分局員警以列管易走失人口，很快為區內一失智走失的邱姓婦人，找到家人。大坑派出所所長于永維20日表示，目前建置派出所Line 群組，當同仁處理到失蹤人口時，立刻上傳群組查詢，每次都可以在很短時間過濾身分聯繫家人，希望透過高科技協助下，讓員警服務貼心又迅速。

龜山警分局指出，19日下午邱姓婦人(73歲)罹患失憶症，由自家南上路外出後走失，店家發現邱姓婦人疑似站在門口不買東西，因問話不回答，才報警處理，大坑派出所巡佐黃金財、警員林昆鴻接獲報案到場處理，詢問婦人稱不記得回家的路，但是始終保持微笑，但是看婦人衣著乾淨、單薄，研判住在附近，先帶回派出所安置，心想派出所同仁可能處理過，先將婦人拍照上傳公務群組詢問同仁有無受理過。

▲暖警列管易走失人口，很快為邱姓婦人，找到家人。（圖／龜山警分局提供）



果然陳姓警員回報處理兩次，並將邱婦的身分資料及丈夫的聯絡方式上傳，林員順利聯繫上邱婦的丈夫李先生，協助護送返家，原來邱婦罹患失憶症易走失，所以都在住家附近散步，當天可能走太遠所以又忘記家在那裡。

大坑派出所所長于永維呼籲，民眾針對易走失家屬配戴防走失手鍊、衣服繡上名字方便熱心民眾或警察發現可以在最短時間內護送返家，另外派出所建置LINE群組，當員警找到失蹤人口先上傳照片讓同仁指認，在最短時間過濾身分聯繫家屬，希望利用高科技的工具特性，協助員警處理事情。