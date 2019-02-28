▲失智老父走失家屬心急，桃園警憑黑色毛帽特徵快速找回。（圖／龜山警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區一名老翁失智症發作，忘了回家的路，家人遍尋不獲向警方報案後，員警拿著老翁的照片挨家挨戶詢問，幸在巷弄中看見徒步老翁未撐雨傘及頭戴黑色毛帽的背影，眼尖員警並憑藉老人頭戴的一頂黑色毛帽，認出是走失的郭姓老翁，帶回派出所安置，經聯繫報案家人趕到派出所領回。

桃園龜山警分局28日指出，該局坪頂派出所警員藍金富、林益詮，27日下午6點多，接獲郭姓民眾報案指稱其父親90歲、罹患失智症，當天下午外出後一直沒有回家，家人相當擔心其安危。郭民並表示其父戴一頂黑色毛帽、手持拐杖等特徵給警方，以方便尋人。

▲▼失智老父走失家屬心急，桃園警憑黑色毛帽特徵快速找回。（圖／龜山警分局提供）

員警調閱沿線監視器，掌握老翁行走方向，最後消失在警察大學附近，附近有許多倉儲小巷弄，員警以同心圓地毯式詢問附近商家，果不其然，在巷弄發現一位老翁步履蹣跚杵著拐杖獨自行走，上前詢問確定就是走失的郭老先生，發現老翁時，老翁情緒激動的向員警表示他血糖過低已經快走不動，員警先將老翁帶回所裡安撫情緒，趕緊提供暖暖包及熱飲讓老翁暖身，通知其子趕到派出所領回。

家屬非常感謝警方熱心及仔細的尋找下，在最短的時間內尋回父親，才得以鬆一口氣。坪頂派出所所長陳信宏呼籲，家中若有易走失家屬要戴防走失手鍊，或在衣服繡上聯繫的方式，以便警方可以快速聯絡家屬，避免發生意外。