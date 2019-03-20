實驗一年失敗！小7決定無人店面暫緩　看出職場三大啟示

▲商場與職場都是成敗論英雄，把冷板凳坐熱才是本事。（圖／免費圖庫）

文／黃大米

統一超商目前有五千多家門市，在去年首度推出無人商店，無人店一開始吸引很多民眾嚐鮮，不過，無人商店旁仍有間門市，大多消費者仍到有店員服務的門市。消費者還是偏好有溫度的服務，認為無人店太冷清、沒人味，統一超商決定把無人店面計畫暫緩，主因消費者還是喜歡有人收費與服務。

根據媒體報導統一超商，未來的經營方向是無人店暫時先擱置，但同樣在去年發布的「智能販賣機」卻有很好的表現。智能販賣機在未來會加速推動，將從目前30台大幅增加至500台。往如學校這樣合適的市場，開拓更多場域。

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我有三個小心得：

(一) 決策錯誤是修正的過程

即便是小七這樣的大企業，也會有決策錯誤跟誤判的時候，所以在我們人生的這條路上，請不要期待自己永遠選擇正確，踩錯腳步很正常，修正一下就好，只要不會鬧出人命，都要能淡然跟平常心去看待，想想看我們的虧損怎樣也沒小七大，這樣想你會不會好一點點。（當然小七的口袋也比你深就是了）

(二) 看對趨勢更要看準時機點

無人店也許將來是個趨勢，但太早投入時機還沒到就可能陣亡，一如現在網路媒體是趨勢，但當年網路媒體「明日報」雖然報導的質量俱優，也因為走的太快，所以收攤，先知是孤獨的，要耐得住寂寞跟燒錢，才可能看到明天，時機點的判讀不僅能關鍵，也是一種能力，商場上成敗論英雄，那個可以讓公司賺到錢的人是英雄，讓公司賠到錢的就是狗熊，在公司裡面留下來的人都是對的，所有的錯誤都是離開的人必須扛。

(三) 商場與職場都是成敗論英雄，把冷板凳坐熱才是本事

無人商店是小七當時推動的主力，智能販賣機只是加減推，沒想到豬不肥，肥到狗，一如本來想賣蛋餅開早餐店，卻意外奶茶受歡迎變成冷飲店，這就是人生有趣的地方，你永遠無法預期。所以在職場上也許你不是公司的主力商品，但只要你能做出成績，就可以把冷衙門炒熱，把邊疆變成精華地段，所以關於公司重不重視你，可能都沒有比存活下來重要。

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net